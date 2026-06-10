土方之亂有解？ 建築業嘆太貴了：感覺像被推進狼群的羔羊
台中港將於7月25日正式啟動營建土石方收容作業，但建築和營造業者認為，收費若不合理，僅有場地土方亂象仍無法解決。中華民國不動產聯盟總會榮譽理事長林正雄說，問題不在場所，而是目前每立方公尺1500元的價錢實在太貴了，比以往每立方公尺450元足足多了兩倍，建築業者宛如被推向狼群的待宰羔羊，也更像是藉由土方清運這件事趁火打劫，政府應該讓公平會介入，調查其中的壟斷行為。
林正雄說，用GPS管理當然好，但目前除了裝設速度遠遠不及需求，另則是建築業者真正期待的是不要增加成本。以前，450元是土方清運業者用挖土機把土上好車再運走的價格，但現在光是土方運輸業者就要750元，以目前運往「彰濱土方暫置區」政府收取的價格是500元（實為550元），剩下的250元再給周邊挖土機等業者，所以每立方公尺土方清運要價1500元，比以往貴出兩倍多，這叫建築業者如何能承擔？
他說，這個價錢無法反映給購屋方，因為平均每一案場的土方清運大概要增加約3千萬元的成本，實在太高。再加上原物料、銀行利息也都漲價，算一算每坪要多出數萬元，根本無法反映給消費者。
林正雄說，土方是有利用價值的，再製後可以利用，也可以用於填海，以「彰濱土方暫置區」收取的價格500元而言就太高了，甚至給人利用此機會趁火打劫一般。因此，業界都放慢腳步，甚至不推案了，要觀望一陣子再說，但對於建築業整體的發展而言，是不健康的。他呼籲政府應讓公平會介入調查，是否有壟斷行為，這個問題不解決，僅是有場地堆置也解決不了問題。
一名從事中部地區公共工程的業者說，政府的標案中，土方清運編列的預算僅2至3百元，但一些「土資場」見土方難清運，價格已喊到每立方公尺2千元。因此根本無法處理，只能告知發包單位先找地方暫置，或是由縣市政府看哪裡有工程需要土方而運往「再平衡」。
他坦言，以往土方的清運價錢低，和處理非法有很大關係，像是檢察官最近在苗栗查獲的不法清運業者把土方運進合法土資場，待取得證明再繞出來運往山谷非法傾倒就是一例，所以那種清運價格可以低到每立方公尺僅數十元，不到450元。但現在政府抓得嚴，土資場都不敢動，土方也無去處。政府現在既然可以讓土方有去處，應該訂出合理的價格，讓業者心服口服，否則亂象還會持續下去，問題依舊得不到解答。
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