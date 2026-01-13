土方之亂有解 彭啓明：將增設暫置場

環境部長彭啓明。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕營建土方清運新制元旦上路，清除機具應裝置GPS即時追蹤系統，以避免過去土方廢棄物亂倒破壞國土、環境的情況發生，有營建業者指最終去化處不足下，導致廢土清運塞車影響進度，環境部長彭啓明今(13日)表示，該案須中央地方合作增設暫置場，並肯定高雄、基隆主動增加去化量能。

過去清運營建土方僅用紙本單，常有轉單或非法亂倒等情況，為解決該亂象，今年元旦起實施新制，改實施透過裝設在清運機具GPS電子聯單處理，彭啓明表示，該新制上路後，裝設GPS的清運機具如砂石車全台約有1.5萬台，目前已裝設DPS的已達4千多台，裝設速度有加快，營建土石方從營建工地運到地方政府主管、可暫屯加工的土資場量能並無問題，出現量能不足問題的是最終去化地點，至於部分清運業者坐地喊價，他表示量能一定會出來後，相關業者不該漲價。

彭啓明表示，目前已跟內政部合作新開發案或透過港口，找出土方可去化之處，目標是一定會讓所有營建土方有去處，預估需要的空間有1萬5110萬方，國土署已著手盤點，會在1、2年內找出營建土方的去處。

彭啓明進一步指出，土石棄置問題需要中央跟地方一起解決，尤其分類的土資場由地方主管，又因土石棄置處理會跨單位，因此各縣市政府必須成立土石方平台協調，目前已有16個縣市成立，還有6個縣市待成立，中央透過新興預算項目資助地方政府成立該平台，但該筆今年度預算總額約2億元還待立院審議，盼立院可盡速審查。

彭啓明表示，去年7月時就和內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙一起宣誓自今年元旦起推動新制，並逐一拜訪各縣市政府，當時台北市副市長李四川也肯定該制度，認為解決台灣數十年來都沒解決的問題，但土資場確實有發生部分地方政府做的好，部分地方政府做得較不足，其中高雄市府主動開啟計畫增加土石暫置場，基隆市府今天也宣布增設去化量能等，環境部也預計將會在去化處增設智慧圍籬，強調無法再忍受廢棄物棄置，誓言要終結亂倒廢棄土方亂象。

