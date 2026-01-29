土方之亂有解？政院提3方案：農曆年前啟用暫置場

面對現行土石方去化受阻，行政院長卓榮泰今（29）天表示，政院提出三項策略，包含GPS雙軌並行，以暫置場處理方式擴增去化量能，以及簡化土方運送流程，並要求在農曆年前完成暫置場啟用程序。

卓榮泰指出，由中央與地方政府共同研商對策，行政院具體提出了三項策略，第一，GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第二，以暫置場處理方式擴增去化量能，由中央來尋覓提供場地，地方協助來管理；第三，簡化土方運送流程，將可再利用的土石方直接運送到最終去化場所。

卓榮泰表示，以上三項策略可以提升效率並加速去化，中央與地方政府與民間共同來合作處理解決這項問題，籲請交通部、經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，內政部也務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，以及訂定自治條例。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／馮康蕙

