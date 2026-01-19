土方之亂有解！ 3600萬方營建土石可進高雄港508公頃填海計畫

面積508公頃的「高雄港洲際外海填方區圍堤造地」計畫，將在2026年1月進入中央的環評作業，這項初估耗資近千億元的填海造陸工程，除最慢2029年起能解國內土方之亂，成為營建土方石長期的傾倒去處，也將作為氫能等新能源、LNG儲槽等產業腹地。

高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫若落實推動，未來填海造陸時可容納高達7,000多萬立方米的土石方，將成為土方之亂最佳解方。（資料照／工商時報）

近期國內爆發的土方之亂，營建土石方無處可去，高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫若落實推動，未來填海造陸時可容納高達7,000多萬立方米的土石方，將成為土方之亂最佳解方，扣除港務公司利用港區疏濬和工程土方每年約50萬立方米，該計畫未來可收營建土石方約3,600多萬立方米。

廣告 廣告

從南星計畫到高雄港洲際外海填方區圍堤造地，高雄港累計六個填海造陸計畫總面積約1,275.85公頃，累積將耗資1,984.02億元，為台灣創造出一條產業發展之路，成為國內石化高質化和新能源發展的基地。

相關人士指出，過去填海造陸每公頃的費用不到1億元，目前已增至約1.6億元，高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫光以面積508公頃推估，總經費大約1,000億元。

目前填海造陸技術已臻成熟，國內目前至少有工信、榮工、皇昌、中工、東丕、宏華、壹山等大型營造廠具有填海造陸的技術與實力，日本也一家企業曾參與台南安平港碼頭的填海造陸工程，高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫，將提供營造廠一個產業商機。

此外，高雄市不動產開發公會理事長柯俊吉表示，根據內政部和公會的統計，高雄每年產出的營建土石方367萬到400萬立方米，以此推估，高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫將可作為高雄營建土石方中長期的去處。

據了解，高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫，初步規劃將「比照台北港」收取費用，捷運聯開案、公辦都更案等公共工程，每立方米將收費240元，民間企業每立方米將收費450元，在圍堤工程過程，最慢2029年開始收取營建土方石。

去化土方只是該計畫的附加效益，相關人士說，高雄港洲際外海填方區圍堤造地計畫，用途是新能源、綠甲醇、氨、氫能、LNG儲槽等產業用途，作為七接的腹地，因應國內石化高質化和新能源發展的需求。（文／工商時報顏瑞田）

高雄港歷來填海造陸計畫。（工商時報顏瑞田製表）

※看更多工商時報新聞：

富達國際看2026年股市：避開過度擁擠交易 以「優質、評價、收益」尋找全球優勢股

金馬年發財水開運法 陶文示警千萬不能放這方位

金馬年「七上八下」 易經財經專家陶文預測台股走「雙峰」

延伸閱讀

「苛薄嘴賤」！秦慧珠火大開轟柯文哲：請自重

媒體人分析柯文哲危險發言 直言藍白合關鍵在基層民意

柯文哲嗆國民黨別高估實力 藍營高層謙卑承認：感激民眾黨