土方之亂求解》中央端三箭、釋出逾1.5億方有用嗎？

2026年元旦「土方清運新制」正式上路，將過去長年處於灰色地帶的土石方去化模式納入監管，載運土方的貨車一律加裝GPS，確定土方流向，以遏止不肖業者隨意棄置土石方所帶來的環境汙染問題，原本是美事一件，沒想到卻導致營建業的土石無處去化，爆發「土方之亂」。行政院今（29）日端出三項新措施補破網，希望為亂象止血。但是真的會有用嗎？房市是否會受衝擊？

全台營建業2026元旦起陷入一場「土方之亂」，內政部國土署力推GPS追蹤與電子聯單新制，盼終結美濃大峽谷的非法棄置黑幕，但合格運能不到兩成，在「一車難求」之下，導致土方清運大塞車，工地面臨土方載不走、工期大延宕、土方處理清運費暴漲等問題，全台陷入停工潮，直接衝擊建案開發成本與交屋進度，現在急需解方。

（延伸閱讀：土方是什麼？一文看懂「土方之亂」，會影響房價嗎？＿

行政院這次端出的三項新作法，分別為擴增量能、簡化運送機制、GPS雙軌並行。國土署代理署長朱慶倫指出，在擴增量能部分，目前已盤點出港區約8793萬方、大型填埋土資場4614萬方、需土工程1602萬方，作為土方最終處置地，這三者加起來去化量能已超過1.5億方，未來廢土不再沒地方可倒。請見下表。

廣告 廣告

中央擴增土石方最終去處及臨時暫置量能 港區 台北港、台中港、彰濱、南星、高雄港 8793萬方 大型填埋土資場 包括新北、新竹、苗栗、彰化、雲林等既有填埋場 4614萬方 需土工程 包括台北社子島、桃園航空城、嘉義縣擴大縣治重劃區、高鐵屏東車站徵收工程，等政府大型工程 1602萬方 暫置場 地方政府負責管理



除了最終處置地量能擴充，暫置土地量能也同步增加。行政院已協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃、台南大學七股校區27公頃等處積極提供土石方暫置土地。

GPS雙軌並行，已有破萬台車可載運土方

另就簡化運送機制部分，朱慶倫說，未來「有價土方」得從營建土地端運送至砂石場、水泥廠、預拌廠等目的事業處理場所。以台中市為例，七成土方成分為卵礫石，過去的處理流程，必須先經出土端、土資場，才能到最終處置場；在簡化運送機制後，可透過在工地的相關管理後，就可直接送到最終去化場。

至於第三項新作法：GPS雙軌並行，朱慶倫坦言，新制上路後，剛開始裝機速度確實有點塞車，但後續加速趕辦，「平均每兩天就可完成裝機」。截至昨（28）日止，全國裝機總申請量6855輛，裝機中493輛、已有6362輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1633輛，以及地方政府自建的GPS，總共有13832輛車可載運土方，量能已相對充足。同時，政府也考量雙北地區有些巷弄較為狹窄，同步開放小貨車載運土方，化解業者找不到車的窘境。

「這麼長期下來，國土真的在流淚，而且我們已經到了沒有退路的時候了！」環境部長彭啟明透露，這幾年因傾倒廢土的違反案件，短短4年內就有逾1.8萬人涉案被起訴，而這些棄置的廢土不但汙染了農田、河川，連水源也受到影響，已嚴重踐踏環境正義。

環境部長彭啟明。蘇義傑攝

非法土方黑金暴利 3年犯罪所得高達46億

他強調，環境部門針對約2萬多輛載運廢棄物的車輛，均已裝設GPS掌控流向，唯獨載運營建廢棄物的土石車輛未裝設GPS，使整體監管長期處於無法可管的灰色地帶。相關資料顯示，2023年至2025年間，環境部協同警政單位所查緝的犯罪土方案件，裁處行政罰鍰逾2930萬元，涉及犯罪所得更高達46億元以上；由地方政府成立的「營建剩餘土方聯合稽查小組」裁罰的違法土方案件，2025年一年即有2916件，裁罰金額合計5565萬元。這些數字均顯示，新制上路確有其必要。

國土署近日也向《遠見》表示，近年來隨著社會經濟活動快速發展，一般建築工程及交通經建等重大公共工程持續增加，其施工所產出的營建剩餘土石方數量相當龐大。經統計，2024年相較2016年，營建剩餘土方產出量已成長75%。

與此同時，營建剩餘土石方遭非法棄置的情形亦時有所聞。不肖業者透過偽造紙本聯單、轉運等虛偽紀錄，或將營建廢棄物以營建剩餘土石方名義申報，利用兩者處理成本的差異進行不法套利，最終將營建剩餘土石方及廢棄物違法濫倒，不僅嚴重破壞國土生態環境，也對糧食生產及飲用水安全形成重大威脅。

彭啟明透露，他與內政部、法務部等相關部會首長，自2024年起即著手研究如何解決這項沉痾。除中央全力推動「營建剩餘土石方全流向管理」新制外，此一作法亦獲得不分黨派、六都地方政府的支持，其主要目的有兩個：一是透過GPS等科技手段，讓未來每一筆廢棄物與土石方都有跡可循，降低違法濫倒的發生；二是從源頭減量，透過更完善的分類機制推動資源循環再利用，「不是每一棟房子拆除後，產出都只能視為廢棄物」。

另外，彭啟明也坦言，過去《廢棄物清理法》罰則偏輕，且涉案業者容易出現「脫產」情形。配合新制上路，未來環境部也將同步推動《廢棄物清理法》及《資源循環推動法》的修法作業，提高違法濫倒營建廢棄物的罰則，對違法業者形成更具實質效果的嚇阻力道。

他說，新制上路是一項制度性的翻轉，初期難免出現不適應與陣痛，但當調整期結束後，這場環境正義的保衛戰，將有機會為後代留下更為乾淨、安全的國土。