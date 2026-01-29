土方之亂祭三策略 卓榮泰：農曆年前完成暫置場啟用

行政院召開「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」。（張薷攝）

全台掀起土方之亂，行政院長卓榮泰指出，面對近期土石方去化困難，中央將與地方、政府與民間共同合作，提出三項策略，一，採GPS雙軌並行，開放小貨車申裝GPS；二、以暫置場處理方式，擴增去化量能；三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。卓也要求農曆年前啟用暫置場，並訂定自治條例全力推動。

卓榮泰表示，為解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置行為，核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，內政部1月1日要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，但近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常狀況。

廣告 廣告

卓榮泰表示，目前由中央與地方政府共同研商對策，具體提出三項策略，第一、採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。以上三項策略有助提升效率並加速去化，中央與地方、政府與民間將共同合作處理。

卓榮泰強調，面對現行土石方去化受阻情形，應務實尋找合適土地來暫置土方，讓工程可以順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化。後續請內政部持續推動各項策略，並請各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫。

卓榮泰呼籲，各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

【看原文連結】