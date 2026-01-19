土方之亂衝擊房市！都更、建案停擺 爆發全台停工潮

房市遇土方之亂。 （示意圖／Pexels）





台灣房市在信用管制政策未鬆綁之際，元旦後又面臨新挑戰。因為高雄美濃大峽谷案，國土署頒布新法，遏止不肖業者非法傾倒廢土，卻因為配套措施不足，意外引爆「土方之亂」，導致全國多處工地緊急喊卡，更有近313件都更案完工遙遙無期。

土方之亂起因：美濃大峽谷案

營建產業風暴起因於高雄美濃大峽谷案，內政部國土管理署祭出新法，自2026年1月1日開始實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，要求清運廢土車必須加裝GPS追蹤，並嚴格規範土方處理流程，目的就是要杜絕非法傾倒亂象，而這項立意良善的政策，卻在實務上因為缺乏周延配套，讓工地陷入土方無處可收的窘境。

廢土處理費也一路飆漲，已從前年（2024）每立方公尺1200元，一路暴漲至去年（2025）初的1800元，現在更飆升到3000元。令人無奈的是，問題是有錢還不一定能處理，許多土資場卻乾脆拒收，或因夾雜石塊、木材等雜物等就不願處理，迫使不少建築工地緊急喊停，引發一波前所未有的停工潮。

多處建案停擺 都更戶回家路漫長

「土方之亂」首當其衝的便是工地，《UDN新聞網》報導指出，依據規定土石必須先在土資場進行分類，之後經過回收與焚化的分流，不過以往管理較為鬆散，部分清運廢土車輛僅在土資場繞一繞就載到其他地方傾倒，而新制上路後，土資及清運業者因為怕被罰所以決定不收了，土方無處可去，高雄上百件建案停工，新竹市也有20多個建案1月起停工。對此，有承包商直言，新制強制營建土石進土資場分類，但現有土資場早已飽和，造成坐地起價現象。

此外，雙北地區目前正在進行開挖的工地幾乎都已停工，堆積如山的土方，因為一張張「停運、暫停收容處理營建剩餘」的公文無處安放。這場危機更延燒到都更戶，目前全國通過核定卻尚未動工的都更案，目前共有313件，其中雙北市就佔了245件。在建商營造成本持續暴漲、工期無限期拉長之下，這些都更案何時才能完工成了問號，也讓不少都更戶「回家的路」越等越漫長。

什麼是土方？

土方又稱「土石方」，就是工地中開挖地下室或工程時產生的土石，過去砂石車載運土方多靠紙本聯單，管理上較為鬆散，不過內政部國土管理署祭出新法，自2026年1月1日開始實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策

專家點名4大主因：國土治理落後30年

營建工地動工被打亂，連帶衝擊了整個建築產業鏈的上游供應商，包括鋼筋、水泥等原物料的出貨量。房市趨勢專家李同榮直指，這場「土方之亂」的核心在於結構性失調，他更提出「土方治理國土資源化短中長期計劃」白皮書，點出4大主因：

（一） 土方供需市場嚴重失衡：近幾年都更與大型建設「爆量開工」，加上科學園區擴廠及公共工程推進，導致土方需求暴增，合法去化量能卻嚴重不足，間接助長了違法亂倒的亂象。

（二） 合法掩護非法，灰色非法供應鏈滋生：土方去處嚴重不足，合法棄土場核准困難且環評冗長，導致黑市應運而生，部分土資處理廠商甚至「夾合法掩護非法」，形成一連串黑白勢力的灰色利益鏈。

（三） 居民反彈與環境污染破壞：無論合法或非法，廢棄物傾倒所造成的環境污染、道路破壞、揚塵與噪音，都引發地方居民強烈反彈，使得土資場合法申請面臨巨大阻礙。

（四） 政府法規「重審查、輕執行」：土方處理相關法令分散，制度形同虛設。營建署、環保署、地方政府各行其是，缺乏即時追蹤取締系統，事後裁罰難以遏止亂象，甚至有地方勢力與黑白兩道串連，讓政府束手無策。

李同榮強調，政府短期應立即採取措施「止血、疏解」土方價格，長期則必須將「土方治理國土資源化」，才能從根本解決問題。土方之亂也凸顯國土治理落後30年，沒有營建的安全系統，就沒有優質的城市建設與未來，土方治理應建立在「源頭疏解、末端再生」的良性生命週期循環，台灣若沒有國家級土資場以及庫存媒合平台的建立，就沒有房地產營建的安全系統，更沒有優質的城市建設與未來。

李同榮強調，土方處理為營建工程系統的前端，前端出現瓶頸，後端就會產生系統崩潰危機，小看一個螺絲，往往會惹成大禍，尤其現在的土方之亂，已是長年累積的污垢亂象，絕非偶發事件，這是台灣國土治理落後30年的結果，現在不做，土方之亂永難杜絕。

國土署最新3策略

面對排山倒海的質疑，國土署也有新動作，本月16日由行政院長卓榮泰邀集環境部、交通部、經濟部、內政部等部會研商，確認從「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」，及「GPS雙軌並行」共3項策略推動，共同落實土石方管理政策，確保產業運作穩定，並使各項工程能順利進行。

內政部國土管理署3項策略包含：

第一，為加速「擴增營建剩餘土石方最終去處與臨時暫置量能」，跨部會將持續與地方政府溝通合作，於北、中、南擇定合法、合適場址，提升土石方暫存量能。尤其，考量雙北地區土地尋覓不易，將在台北港提供土地供雙北市土方暫置。而目前，在台中市、台南市、高雄市皆已找到合適場址，彰化縣及嘉義縣則持續積極溝通。此外，交通部、經濟部及環境部也將加速填海造陸計畫的推動，並繼續盤點可行場址，擴增收容與暫置空間。

第二，在「簡化運送與處理流程」方面，內政部將修正營建剩餘土石方處理方案，並請地方政府修正自治條例或訂定相關管理規定，推動有價土石方等可利用之土石方可直接從營建工地交易至砂石場之簡化處理機制。此外，環境部也將加速研議快篩機制，以提高收容量能與進場作業。

第三，就「GPS雙軌並行」部分，截至昨（16）日為止，全國裝機總申請量為5,788輛，裝機中799輛，已有4,989輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1,832輛，共有6,821輛可立即清運土石方，請尚未裝設GPS的業者盡速向內政部申請裝置及審驗，鼓勵業者儘速完成裝機。目前內政部與環境部已研議整合環保車機及土石方車機，並考量部分縣市已自建GPS系統，目前將兼採內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建GPS系統雙軌並行機制，讓清運車輛服務更具彈性。

內政部國土管理署最後表示，GPS政策檢討政策，從113年啟動後，持續與地方政府及產業溝通，至今年正式上路。中央已全面盤點可去化的土石方去處，包括台北港、台中港、高雄港及各縣市大型開發案、低窪地回填及填埋型土資場等擴增方案，共計可提供1.5億立方公尺，尚可滿足未來去化量，內政部會跨部會持續協助地方政府完善土方去化。同時，也請地方政府可利用內政部提供之公有土地清冊、協調國營事業土地或閒置工業區暫置土方，並成立公有土資場或調度中心，提供長期合法的土方去處。

國土署放寬 1條件可跳過土資場

內政部也曾說明，現行台中市、桃園市、宜蘭縣營建剩餘土石方管理自治條例已明定有價土方之簡化處理方式，可作為各縣市借鏡，經由自治條例授權，讓可利用的土石方物料可從營建工地交易至砂石場，免經過土資場，以達簡化土方運送機制及縮短處理時程。

內政部國土管理署表示，因台北處置場地面積不足部分，政府預計在台北港規劃暫置空間，以利相關業者能夠在此進行妥善分類。無法再利用者，也會透過最終處置措施予以協助去化。後續會視施行實際狀況，滾動式檢討營造工程管理措施，以符合國家永續發展目標及方向。

