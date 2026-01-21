土方之亂被嗆「自己大便自己收」 盧秀燕震怒：內政部要道歉

台中市長盧秀燕不滿中央官員將土方形容為「大便」，希望內政部加以約束。資料照，台中市政府提供



土方之亂延燒全台，台中市都發局日前建議中央成立跨區域處理平台，統籌解決土方去化困難，國土署官員卻回「自己的大便自己收」。台中市長盧秀燕今（1/21）表示，營建業被視為工業火車頭，挖出來的土方卻被中央官員形容是「穢物」，希望內政部約束官員，並向全國業者致歉。

盧秀燕今天在議會備詢時表示，營建業和建築業是工業的火車頭，工程建設是為了建設國家、為民造房，挖出的土方卻被說成「穢物、排泄物」，已經引發全國營造、建築業者不滿。全國營造公會理事長曾說，高達9成的土方具有價值，應該用於填海造路或成為興建再利用材料，絕非穢物。

盧秀燕認為，國土署應該是要解決問題，怎麼會變成製造問題的人？希望土方新制暫緩，中央也要正視基層困境，有效解決土方去化問題，也希望內政部約束官員，向全國營建業與建築業者道歉，而非嫌棄、輕蔑地對待產業。

盧秀燕還說，目前全國業者都在哀嚎，連高雄業者都說，春節後沒解決，中小型包商會出現倒閉潮，全國工地100％受到影響，希望中央好好和業者商量清楚。

