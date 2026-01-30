土方之亂解決了嗎？卓榮泰指示：春節前啟用暫置場！土方清運如何提升量能？政院拍板三管齊下

土方之亂解決了嗎？行政院長卓榮泰周四(1/29)表示，中央地方共商提出三策略：GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；由中央提供場地、地方協助管理擴增去化量能；簡化土方運送流程，將可再利用土石方直送最終去化場所。 卓揆也要求公共工程源頭減量與土方平衡，並加速填海造陸，且中央協調地方在農曆年前啟用暫置場，並研擬、推動自治條例。 法務部長鄭銘謙指出，2024至2025年三次全國查緝國土保育及環保犯罪專案，共執行517件、到案1587人，查扣不法所得逾7億元及大型機具200多台。近6年全國偵辦國土犯罪起訴9836件、被告1萬8899人，緩起訴6355人，追繳不法所得逾20億元。

因應土方之亂 行政院核定兩大方案加強去化

為因應營建剩餘土方去化的「土方之亂」，行政院1/29召開院會，卓揆聽取內政部陳報「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」報告，並准予備查。

卓揆在院會中表示，為解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置行為，行政院核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」。

卓揆說，兩方案盤點陸域、海域、港區等最終去處，要求源頭減量及土方交換等做法，強化營建剩餘土石方處理方式，並強化清運處理機構運用GPS、衛星與無人機空拍等科技管理， 加強稽查執法，以達全程流向管理，並促進土方有效循環及妥善利用。

卓揆表示，內政部2025年8月1日會商環境部令頒全國統一聯單格式，並自2026年1月1日開始生效，同時要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，然近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常狀況。

中央地方共提三大策略 卓榮泰指示過年前啟用暫置場

卓揆表示，為此中央、地方政府共商對策提出三項策略，有助提升效率並加速去化，中央與地方、政府與民間將共同合作處理。

第一、採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。

面對現行土石方去化受阻，卓揆指示應務實尋找合適土地暫置土方，讓工程可順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化。

卓揆要求內政部持續推動各項策略，各相關部會應積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，要求交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場。

卓揆也指示內政部與地方緊密協調，務必在農曆年前完成暫置場啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

行政院長卓榮泰

▲行政院長卓榮泰指示加速去化土方多項方案，並要求在春節前完成暫置場啟動程序。行政院提供

行政院協調逾134公頃土地 提供土方暫置空間

內政部長劉世芳指出，近期經聽取各界建議及整合跨部會資源，中央與地方就包括「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套已達共識，以有效追蹤土方流向，並遏止不肖業者不法行為。

劉世芳說明，行政院已協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃及台南大學七股校區27公頃等處，積極提供土石方暫置土地，另民間所提建築基地或異地暫置部分，可依都市計畫及非都土地分區或用地，結合餘土計畫及建管程序來臨時暫置。

可利用土方、未夾雜廢棄物之物料 可經簽證直送最終去化場所

劉世芳表示，為簡化土石方運送機制及縮短處理時程，內政部已行文給各地方政府及副知相關公協會，凡可直接利用的土石方，或未夾雜廢棄物等可直接利用物料，經專業人員簽證後，就可從工地直接交易至砂石碎解洗選場、水泥廠及預拌混凝土等工廠。

劉世芳說，也可經地方核准之需土工程處理，透過「A至C」直送模式，能加速土石方處理效率及去化。

為提升清運量能，劉世芳表示，已依法制作業程序完成「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」修正，開放小貨車裝設GPS系統，以符合業者在小型巷道清運土石方的實務需求。

劉世芳補充，截至1/28止，全國裝機總申請量共有6855輛，裝機中493輛，已有6362輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1633輛，共有7995輛可立即清運土石方，並考量部分縣市已自建GPS系統，後續將兼採內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建系統雙軌並行機制，讓清運車輛服務更具彈性。

法務部加強查緝國土犯罪 六年來起訴逾1.8萬人、追繳20多億

法務部長鄭銘謙報告指出，在2024到2025年兩年間，共規劃三次全國同步加強查緝國土保育及環保犯罪專案，執行案件517件，查緝到案人數1587人，查扣不法所得逾7億元，查扣大型機器200多台。

鄭銘謙表示，根據這6年來查緝統計，全國檢察機關偵辦各類國土犯罪，共計偵查終結起訴9836件，起訴被告1萬8899人，緩起訴處分6355人，追繳不法所得20多億元。

相關新聞： 土方之亂釀工地全面停工？營建代表：危機難用中長期方案解決，願提撥「專款基金」追蹤土方去處





