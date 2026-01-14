土方之亂讓營建業哭喊「乾脆去死」 國土署祭4解方：小貨車可裝GPS載送

全台爆發土方之亂，國土署緊急開記者會提出對策。資料照



為管控流向，內政部國土署今年元旦起全面實施「營建剩餘土石方清運車輛新制」，進而引發全台「土方之亂」，營建業苦不堪言，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長更喊出「乾脆叫我們去死好了」。國土署今（1/14）緊急召開記者會，署長吳欣修提出4大解方，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程，以及小貨車可申請裝置GPS裝載土方。

土方合法的處置方式，是從工地挖起後，一般會先送往暫置場，再送到最終處理廠，全台目前有180個暫置場，18個最終處理廠，由於傾倒廢土問題嚴重，內政部今年元旦起實施GPS管控，暫置場陸續暫停回收，也有人藉此哄抬價格，導致無處可倒，加上GPS補不上工地需求量、還會當機，最終引爆土方之亂。

吳欣修提到，土方問題已規劃2年，國土署多次提醒業者及早安裝GPS，但多數業者選擇在去年12月中下旬才集中申請，導致審核塞車；國土署營建管理組組長李守仁說未來將開放小貨車申請裝機，只要不超載，就可申裝GPS合法清運，以1天約6000輛的需求來說，預期很快可以解決問題。

國土署也彙整北、中、南等協助擴增最終去處，基北北桃竹最終去處是台北港暫置場，可收納3000萬立方公尺土方，中部則有台中港、彰濱，前者可吸納200萬立方公尺，預計年底可運作，後者可吸納100萬立方公尺，正在環評中；南部高雄港估計有3615萬立方公尺，還有南方之星也有700萬立方公尺。

簡化流程部分，國土署表示，正研議配合地方政府修法，過往工地挖起後會先送往暫置場，再送最終處理廠，國土署將盤點可跳過暫置場土方，若土石多為礫石，就直接送往砂石場，泥土的話就可送往陶瓷廠。

