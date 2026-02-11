土方之亂迎轉機 李四川曝與中央溝通端5大解方





中央土方清運新制上路引發「土方之亂」，雙北建案棄土去化備受關注。對此，台北市副市長李四川今天（11日）表示，經與行政院及相關部會協調，除都更、危老案廢土可直送台北港外，台北港亦同意提供7公頃用地供北市土資場與公家暫存使用，收費維持每方600元，並將研議透過環差方式調整年收土方量上限，盼緩解雙北棄土壓力。

住都中心與財政局今辦「都更領航X節能降稅」記者會，現場包含北市的不動產開發商業同業公會、建築師公會、都市更新學會、都市更新整合發展協會等雙北相關單位共襄盛舉。

李四川身兼北市住都中心董事長、北市都委會主委，致詞時提及廢土解方，他這1、2個月來，跟行政院、行政院顧問李孟諺及內政部長劉世芳討論的結果。

針對棄土處理問題，李四川提出5點說明。第一，公家工程廢土進台北港沒有問題，第二，過去都更與危老屬私人建案，無法直接進港，市府已公告由都更處、建管處協助申請，可直送台北港。

他接著指出第3點，北市現有8家土資場，但因台北港規定須具備暫存600方以上基地資格，僅1家符合。李四川已協調行政院，同意提供7公頃台北港用地，供公家及土資場承租使用；未來私人建案土方可先送土資場分類，再運往台北港。第四，收費部分，原每方提高至1200元，他已向行政院爭取維持舊制600元。

最後，李四川表示，原須達5萬方才能直送台北港，此次門檻下修至3萬方。他並指出，台北港每年僅收400萬方土方，遠低於雙北近1、2000萬方需求，已向行政院建議調整上限。行政院長卓榮泰及環境部長彭啓明同意以環差方式處理，盼解決雙北廢土瓶頸。

