土方之亂遭嗆「自己大便自己收」 盧秀燕怒：內政部應向營建業者道歉

「土方清運新制」自今年1月起上路，導致全台多處建案出現停工潮，甚至引發「土方之亂」。其中，台中市情況最為嚴重，台中市都發局日前建議，中央應成立跨區域處理平台，卻遭國土署官員回應：「自己的大便自己收」。台中市長盧秀燕今天（21日）呼籲，內政部應約束官員，向全國營建業、建築業道歉。

內政部為全面控管營建剩餘土石方流向，自今年1月起實施「營建剩餘土石方全流向管理」政策，強制業者裝設GPS系統、建立流向追蹤機制，並禁止回填農地。不過新制上路後，卻大幅提升營建成本，全台多處建案因此出現停工潮。

台中市都發局日前建議，中央應成立跨區域處理平台，統籌解決土石方去化問題，未料國土署官員竟回應：「自己的大便自己收」，引發外界譁然。





對此，盧秀燕今天赴議會備詢表示，營建業與建築業被視為工業的火車頭，工程建設是為了建設國家、為民造房，沒想到生產的土方竟被形容成「穢物」，這讓全國營造業、建築業者感到相當不滿；且全國營造公會理事長指出，高達9成的土方具有高度價值，可用於填海造路或興建再利用，絕非毫無用處的廢棄物。

盧秀燕強調，「政府應該是解決問題的人，而不是製造問題的人。」她指出，目前全國的工地都受到土方問題影響，甚至已有高雄業者反映，若春節過後問題仍無法解決，中小型包商恐出現倒閉潮。





她最後呼籲，中央政府應暫緩實施土石方新制，正視第一線業者的實際困境，與業者充分商量後再推行相關政策；同時也要求內政部應約束所屬官員，向全國營建業者、建築業者道歉，而非以嫌棄、輕蔑甚至汙衊的言語傷害業者。（責任編輯：殷偵維）