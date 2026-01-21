土方之亂遭嗆「自己大便自己收」 盧秀燕：內政部要道歉 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

內政部今年元旦推出「土方清運新制」，造成全台土方之亂，台中市因出土量全國第二，狀況嚴重，更爆出國土署嗆「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」。台中市議會今（21）日召開臨時會，市長盧秀燕表示，土方被形容成穢物，營建業、建築業都非常不高興，希望內政部約束官員，向全國業者道歉。

市議員劉士州轉述營造公會理事長陳煌銘話語表示，政策上路後缺乏暫置場、沒有最終去處，導致營建業跳腳、工程停擺，全台100%工地都受影響，如果中央最後不管怎麼辦？

市議員黃佳恬則說，土方之亂就是中央闖禍、地方擦屁股，但中央把台中當成台北、高雄，並沒有給予地方政府足夠時間因應，就讓政策上路，導致現況根本緩不濟急。

盧秀燕說，營建業與建築業聽到國土署官員的說法，非常非常不高興，這兩個產業是工業火車頭，建設國家、為民造房，生產的土方卻被說成穢物；全國營造公會理事長陳煌銘更特別指出，9成土方有價值，應該活用，可以填海造陸或成為興建再利用材料，不是穢物。

盧秀燕強調，希望內政部約束官員，向全國營建業與建築業者道歉，不是嫌棄、輕蔑、汙衊業者；現在全國業者都在哀號，連高雄業者都說，春節後中央再不解決，中小型包商會有倒閉潮。

「國土署應該要解決問題，怎麼會變成製造問題？」盧秀燕表示，過去曾有過國土之亂，中央推出國土計畫，由於配套不足不得不收回；她希望土方新制暫緩，好好和業者商量清楚再推行，不要重蹈覆轍。

都發局長李正偉則回應，市府希望中央在進行土方最終處理場時能夠支持地方，但處理場未建置時，應該先給地方一點空間與時間因應。

