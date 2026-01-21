土方之亂遭嗆「自己的大便自己收」 盧秀燕火大要求官員道歉

台中市長盧秀燕要求國土署、內政部官員向全國營建業者道歉。(台中市政府提供)

土方之亂延燒全台，台中市政府建議中央成立跨區域整合平台，國土署營建管理組長李守仁則主張台中市長盧秀燕應出面協調處理，因為「自己的大便自己收」，引發各界譁然。盧秀燕今（21日）表示，營建業、建築業對此極度不滿，國土署、內政部官員應向全國營建業者道歉。

「土方清運新制」今年元旦上路，卻因相關配套措施不足，造成土方之亂，衝擊全台公共工程與民間建案，台中市政府建議中央成立跨區域整合平台。國土署營建管理組李守仁主張，台中市長盧秀燕應出面協調，政策上路前已討論1年多，事情基本都是局處處理，「自己的大便應自己收，沒有叫別人收的道理」。

對此，盧秀燕今（21日）答詢時表示，國土署形容土方為穢物，讓營建業者極度不滿。營建業者被認為是工業的火車頭，建設國家、為民造房，政府應有效幫忙解決問題，而不是嫌棄、污衊，內政部應約束官員，並向營建業者道歉。

盧秀燕質疑，「內政部應是解決問題的人，怎麼會變成製造問題的人？」昔有國土之亂、現有土方之亂，甚至可能造成全國工程停擺，希望造成土方之亂的「營建剩餘土石方全流向管制」新制能暫緩，或與業者商量可行之道後再進行。





