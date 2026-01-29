土方之亂 內政部擬與地方合作設立調度中心

（中央社記者高華謙、賴于榛台北29日電）土方之亂延燒，內政部表示，已開放建築基地可做異地「臨時暫置」，另針對協助業者跨區合作、成立公有土資場或調度中心等策略，都希望地方政府同步修正自治條例，配合推動。

為杜絕非法傾倒營建剩餘土石方，國土署今年1月1日起實施全流向管理政策，要求土石方清運車輛須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，但引發業者強烈反彈。中央與地方政府討論後，提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套措施。

行政院今天舉行「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」，國土署副署長朱慶倫強調，整體土方去化量可達1.5億立方公尺，其中港區量能為8793萬立方公尺，包括台北港、台中港、彰濱工業區、南星、高雄港。既有大型填埋土資場可容納4614萬立方公尺，包括新北、新竹、苗栗、彰化、雲林。各縣市需土工程可收1602萬立方公尺，包括台北社子島、桃園航空城等。

朱慶倫說，暫置場經中央與地方政府盤點，目前行政院已協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃及台南大學七股校區27公頃等。另針對正在開挖或即將開挖的建案，也開放建築基地可做異地「臨時暫置」，例如建案相鄰的A、B兩處工地，若先開挖A案場，土方可先暫放B案場，或同一縣市內有其他符合土地使用管制的案場，也可作為臨時暫置。

行政院秘書長張惇涵轉述，台北市副市長李四川會中也表達，如果台北港能部分開放暫存，北部土方問題可解決80%以上。

在中央與地方政府合作方面，朱慶倫表示，為簡化土石方運送及處理時程，內政部1月27日已行文給各地方政府及副知相關公會，凡是未夾雜廢棄物等可直接利用的土石方或物料，經專業人員簽證，就能從營建工地直接交易至砂石碎解洗選場、水泥廠及預拌混凝土工廠，或經地方政府核准需土工程處理，透過「A（出土地點）直送C（最終使用場所）」模式，加速處理效率及去化。

此外，朱慶倫也說，在簡化土方運送機制、協助業者跨區合作、成立公有土資場或調度中心等策略，都希望地方政府同步修正自治條例，配合中央政策推動。目前有21縣市有自治條例，新北市為自治規定，中央會積極協助新北市完成。

政府與民間合作方面，朱慶倫說，已協調土資場業者協助提供土方暫屯收受量能，也希望土資場配合跨區去化支援，並維持正常運作。另在GPS雙軌並行制下，目前已有1.3萬輛車裝設GPS。

內政部長劉世芳補充，李四川在會中也詢及「建材行」角色。她說，若建材行是收受有價土石方，也能算是暫置場，由地方政府通過即可，但要報中央進行追蹤。目前土方最終處置場約有12處。（編輯：萬淑彰）1150129