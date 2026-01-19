「土方之亂」半個月後：2026年啟動全流向管理新制，能終結台灣棄土亂象嗎？

台灣2024年共產生4000多萬方營建棄土，約等於2萬個游泳池，且8年內成長75%。你可曾想過，地小人稠的台灣，大量的棄土最後都去到哪裡？

部分棄土混有雜質，會污染環境，為防堵不肖業者惡意棄置，內政部今（2026）年1月起實施「營建剩餘土石方全流向管理」政策，強制業者裝設GPS系統，建立流向追蹤制度，卻引發反彈。全台砂石車排隊裝GPS造成大塞車，也有土資場趁亂疑似聯合哄抬價格，不動產業者則喊出成本提高、要漲房價。

這波「土方之亂」如何發生？新制能解決哪些問題？實施至今遭遇哪些瓶頸，未來又可能遇到什麼難題？《環境資訊中心》帶你一次了解。

過去在北投曾發生過營建廢棄物非法堆置的狀況。圖片來源：環境部提供

每坪漲三四千元 2026年初的「土方之亂」是什麼？

內政部祭出土石方全流向管理政策，新制元旦上路，隨即引發「土方之亂」。廢土去化成本到底漲了多少？業者眾說紛紜。根據自由時報，代銷業者甲山林董事長祝文宇指，土方處理費用暴增5～6倍。台灣省不動產建築開發公會理事長吳國寶則告訴鏡傳媒，土石方清運費用暴漲10倍，「比買混凝土還貴」。據工商時報，精湛建設董事長陳志聲表示，每方成本從過去僅數百元，現在動輒3～4000元，南部更出現上萬元的極端行情。

豐譽營造董事長謝佶燁接受《環境資訊中心》採訪時分析，棄土清運及處理費用占建物總造價約2%，近期確實看到去化成本明顯上漲，以豐譽承攬某南部社會住宅工程為例，換算為建坪單價，每坪成本約增加3～4000元。

市場上更出現土資場刻意不收料，疑似哄抬價格的狀況，有台中土資場業者鼓勵同業全面休息一週，「集體觀望中央政策是否會有調整」。內政部透過新聞稿強調，聯合壟斷、不當哄抬價格涉及違反《公平交易法》，會嚴查處理，並呼籲地方政府要求轄內土資場正常營運，同時督促業者裝設GPS。

全流向管理新制上路 砂石車GPS裝機排隊

工程產出棄土前，必須申報去化管道。不過，追蹤管理機制的不完善導致不少造假空間，例如過去以「紙本聯單」作為棄土進入土資場的憑證，但有土資場配合不肖業者開立假聯單，砂石車進場繞繞就走，並沒有真正卸貨。混雜著各種雜質的棄土就放任在人跡罕至的農地、魚塭、山坡地傾倒，舉凡彰化芳苑、大城、福興，從台南學甲、七股、北門到高雄美濃的「大峽谷」，就連中科二林園區內的土地都曾是棄土熱區。

環境管理署在中南部沿海地區查獲非法棄土傾倒。圖片來源：環境部提供

這些從開挖、都市更新拆除、新廠房建設等來源產生的棄土，混雜各式金屬、塑膠。含有雜質的棄土稱為「營建混合物」，屬於事業廢棄物，依環保法規須送至加工型土資場，分選出廢棄物、回收物、土石方再各自進入處理管道。

沒有含雜質、成分單純的「營建土石方」則送到轉運型土資場暫置，再轉至填埋型土資場，或送往工程填築、再利用。

營建工程產生的棄土，可以簡單分成「營建土石方」及「營建廢棄物」。圖片來源：營建剩餘土石方資訊服務中心

為解決非法傾倒問題，內政部拍板「營建剩餘土石方全流向管理」政策，於2024年修正「營建剩餘土石方處理方案」[1]，規範砂石車應裝設GPS、使用電子聯單才可執行工作。並於去（2025）年7、8月先後公告「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」及「營建剩餘土石方產生源及處理地點運送證明文件及其格式」，土石方全流向管理新制今（2026）年元旦正式宣告上路。

新制上路隨即引發反彈，據中央社報導，台灣省不動產建築開發公會於9日邀集六都及全台各縣市同業公會理事長召開記者會，強調全台合法土資場嚴重不足，棄土無處可去；且GPS裝機也缺乏充裕時間，恐使民間及公共工程進度停擺，建議政策延後4年，至2030年再實施。

國土署：加速砂石車裝GPS 小貨車裝GPS也可載土

針對「土方之亂」，謝佶燁指出，棄土去化成本上升可能對中小型建商有較大壓力，而針對公共工程，政府也應提出配套措施，避免因成本波動衍生合約爭議。同時他也認為，GPS裝設腳步沒跟上、棄土暫時無處可去，都是政策轉銜期的過渡現象，「如果供跟需都有明確位置，運輸距離都在一定程度，那以後資訊更透明，價格就會回歸比較合理。」

國土署於14日召開「加速營建剩餘土石方去化」記者會，當天卸任署長的吳欣修無奈表示，「他們（砂石車業者）20多年來已經習慣反正只要我收了錢，我自己去處理，那政府不會去追蹤，這個習慣可能一時間要他們去改，不是那麼容易。」

吳欣修14日卸任國土署長，轉任海委會副主委。攝影：陳昭宏

吳欣修指出，政策從2024年啟動檢討、2025年8月公告法規[2]，一年當中辦理55場教育訓練、政策宣導講習，也有發函給相關公會、地方政府、公共工程主辦機關。政府一再呼籲提早裝機，卻直到去（2025）年12月下旬才湧入申請，造成初期審查量能吃緊。

營建管理組組長李守仁表示，截至本月13日，已有4260輛砂石車完成GPS系統裝設及審認、可上路服務，目前正加緊腳步以每日約200輛的速度協助業者裝設GPS。

李守仁表示，依2025年棄土產生量估計，預期達6000輛砂石車規模就可穩定消化全台工程棄土。另因應砂石車可能以拒載哄抬價格，國土署也開放3.5～8.8噸小貨車只要不超載並加裝GPS，也可以上路載棄土。

針對土資場拒收、哄抬價格等問題，營建署除查核違法，未來也允許特定棄土可不進土資場轉運，如有價或未夾雜廢棄物的土石，可直接進入後端需土工程、營造廠、砂石場、預拌混凝土廠、土石方填埋場；台中、桃園、宜蘭已有此簡化方式，可供其他縣市借鏡。

營建工程前，都必須申報棄土的合法去處，先送至土資場，最後才送往填埋或再利用場址。圖片來源：擷取自環境部簡報

土石最終何處去？ 環團：選址非敏感區，總比亂倒好

「開始面對問題當然會有陣痛期，但要好好管理，方向是對的。」對於土石方流向管理新制，彰化環境保護聯盟研究員林政翰給予肯定。

林政翰表示，除了流向管控、尋找最終去處，土石方的「源頭減量」也一樣重要，建商持續起造新屋、各地新設產業區沒有考慮到的是，台灣對土石方的胃納量不足。他呼籲，建商和公共工程主辦機關必須重新正視並承擔土石方的去化、再利用成本，政府也應將土石方去處納入國土規劃，重新審視台灣各項開發計畫。

至於有些類型的土石方再利用成本過高，如B5類的碎磚頭、混凝土塊等只能仰賴港區回填，林政翰認為雖對生態有壓力，但盡可能選址在非敏感地點，「港區回填集中管理，然後有好的隔離方式，總比在外面亂倒好。」

環境部長彭啓明則在13日召開記者會強調，「以前有太多灰色地帶」、「破壞國土就是一種罪」，若現在不開始用GPS、電子聯單追蹤，非法棄置問題恐怕永遠無法解決。他也呼籲所有砂石車業者「不要猶豫」，趕快裝設系統，「我不知道國人可以忍受棄置多久，我是完全無法忍受。」

近期無論是民間或公共工程，都有業者反映成本因棄土管理新制而上漲。圖為南港社會住宅。攝影：陳昭宏

新竹將增設土資場 開放台北港可收納民間工程土方

針對土石方最終收容量能的問題，李守仁表示，現有填埋型土資場約1000多萬方，今年預計在新竹增設約300萬方的填埋型土資場。內政部也已和交通部協調，原本只收容公共工程土方的台北港，若民間工程出土量達5萬方以上，也可進入填築。

有關各地可填築量，北部有台北港3000萬方，中部有台中港200萬方、彰濱工業區104萬方，南部有高雄港3615萬方、南星計畫700萬方。

土資場難尋，台北、新北也想出可「自辦土資場」，計畫向台北港承租土地，設置有轉運和分類作用的土資場，輔導業者進場篩分廢土，再就近送往台北港的最終填築區。

註解

[1] 從1990年代末期開始，台灣多次討論訂定營建剩餘土石方專法，但過程並不順利。目前只能依賴行政命令層級的「營建剩餘土石方處理方案」及各地方政府的相關自治條例來要求業者，卻也造成管理上的困難。

[2] 根據國土署對外公開資訊，由於獲得國土永續基金補助，早在2023年首季就完成GPS系統採購。