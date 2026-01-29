土方之亂 卓榮泰：農曆年前完成暫置場啟用

行政院長卓榮泰今(29)日在院會呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，且內政部須與各縣市政府協調，在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例，全力推動。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕為解決土方之亂，行政院長卓榮泰今(29)日在院會呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，且內政部須與各縣市政府協調，在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例，全力推動。

卓揆表示，為解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置，已核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，盤點陸域、海域、港區等最終去處，要求源頭減量及土方交換等做法，強化營建剩餘土石方處理方式，並要求強化清運處理機構運用GPS、衛星與無人機空拍等科技管理，加強稽查執法。

卓揆指出，內政部在去年8月1日會商環境部訂頒全國統一聯單格式，自今年1月1日起生效，要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，但近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常狀況。

卓揆強調，政院已督導協調相關部會與各地方政府溝通，具體提出3項策略，第一，GPS雙軌併行，並開放小貨車申裝GPS；第二，以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三，簡化土方運送流程，將可再利用的土石方直接運送到最終去化場所。這3項策略有助提升效率並加速去化，中央、地方政府與民間將共同合作處理。

卓揆表示，面對現行土石方去化受阻情形，應務實地尋找合適土地暫置土方，讓工程可以順利進行，而暫置土方可銜接大型需土工程予以去化，後續請內政部持續推動各項策略，並請各部會積極落實，要求所轄工程從規劃設計，就要源頭減量或土方平衡。

卓榮泰說，請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

