土方之亂 吳欣修任期最後一天親上火線闢謠：GPS裝設量能是足夠的

內政部國土署「營建剩餘土石方全流向管制」新制元旦上路，卻引發全台「土方之亂」，傳出多項公共工程和民間建案因此停擺。外界質疑新制上路是否太過倉促，國土署今天(14日)臨時召開記者會，最後一天上班的署長吳欣修親上火線澄清表示，早在2024年開始，國土署就陸續邀集業者及相關機關代表研議建置全國一致性GPS管理系統，以掌握營建剩餘土石方跨縣市的流向，並在去年8月公布新制將上路，可惜業者一直觀望，小看了政府執行這項政策的決心。

吳欣修說：『(原音)雖然經過一年多的開會，在去年8月正式地要求他們開始進行，只不過比較可惜的是，大部分的業者是選擇到12月下旬才開始要申請裝機，當然我們之前已經在GPS裝機這個部分，我們很早就盤點過量能，其實量能是夠的，只是變成你一開始就大量的湧入，才會造成這樣的結果，但是，我們現在再把流程做一個緊縮，我們現在大概平均作業時間是不到3天，不到3天就可以完成，所以接下來的量能是可以的。』

國土署表示，為杜絕非法棄置營建產出物、促使土方流向更加透明，載運土方的機具車輛必須建置全國一致性GPS管理系統，截至13日為止，全國裝機總申請量為5,303輛，已有4,260輛完成裝設及審認，上路服務中，還有1,043輛裝機中。