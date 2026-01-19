土方之亂 國土署官員嗆大便自己收

藍委楊瓊瓔（後排右三）19日舉行「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，內政部國土署、台中市都發局、港務公司、營造公會、建築公會等代表與會。（温予菱攝）

土方之亂襲捲全台，台中港雖提出5公頃暫置區與143萬立方公尺的填方場應急使用，卻只能支撐中市1年使用量，暫置區更僅1個月容量。台中市都發局19日建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化；內政部國土署營建管理組長李守仁回應「自己的大便自己收，沒有叫別人收的！」立委楊瓊瓔聞言反批「中央怎會制定一個這麼難推行的政策，地方要怎麼執行？」

楊瓊瓔昨舉行「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，國土署、都發局、港務公司、營造公會、建築公會等單位都派人與會。針對中部土方問題，李守仁建議，中市府除盡速向高雄市政府學習與高雄港合作經驗，用於台中港外，也應全面盤點市內閒置共有土地、土資場量能，並指出豐洲一處土地就很適合。

廣告 廣告

但都發局表示，台中港若比照高雄港設置暫置區，現階段量能20萬立方公尺，僅能撐1個月，且港區動線等依港務公司訂定，至少需要10個月準備期；豐洲公有土資場由水利局管理則已OT委外經營。

都發局也建議中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化；不料，李守仁竟嗆「自己的大便自己收，沒有叫別人收的！」還點名台中市長盧秀燕跳下來協調處理，強調政策上路前已討論1年多了，不要都是局處在做。

楊瓊瓔說，台中市1年出土量約658萬立方公尺，其中可直接利用者約446萬立方公尺，仍有212萬立方公尺須送土資場處理，但目前僅台中港5公頃20萬立方公尺的暫置量能，等同9成土方無處可去，卻又限制不得運往外縣市。

楊瓊瓔喊話中央要苦民所苦，盡速調整制度、補齊配套，必要時應檢討是否延後施行，否則公共建設與民間投資全面卡關，台灣的建設要怎麼走下去。