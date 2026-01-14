土方之亂 國土署提4解方

內政部十四日下午在國土管理署召開「加速營建剩餘土石方去化」記者會，國土管理署署長吳欣修（左）說明土石方最終去處規劃方案，包括源頭減量、土石方流向追蹤及擴增去化管道等。右為副署長朱慶倫。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

針對近期土方之亂，內政部國土署祭出四項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程、開放小貨車裝載砂石土方等；另外，過去只收公共工程土石方的台北港，也將開放收容都更案或出土量達五萬方的民間工程。至於目前已有四千二百六十輛車裝設ＧＰＳ，即將達到需求，國土署說，在轉換成國土署新系統時，可以評估給予緩衝期至二月底。

高雄美濃大峽谷案引發各界重視，為防範非法傾倒廢土，以及遏止不肖業者不實繞場行為、製作假聯單及虛偽申報土石方數量，國土署一一五年一月一日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝ＧＰＳ，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者強烈反彈，質疑土方處理費暴漲、最終去化場所嚴重不足等。

國土署十四日舉行加速營建剩餘土石方去化記者會，營建管理組長李守仁指出，將祭出四項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、小貨車裝載砂石土方得申請裝置ＧＰＳ。

李守仁說，經與交通部協調，台北港約可收容北北基桃竹約三千萬方土石方、台中港收容二百萬方、彰濱工業區一百零四萬方、高雄市南興計畫的暫置與填埋約七百萬方，等到一一八年高雄港也可開放三千六百一十五萬方，能解決嘉義、台南及高雄的土方去化問題。此外，地方政府的大型填埋場還可收受一千零一十一萬方，一一五年度新竹縣會再增加一場填埋型的土資場，約為三百萬方。