「土方之亂」延燒！國土署要台中市政府自己大便自己收 盧秀燕回應了

2026年起，全台營建業陷入一場「土方之亂」。內政部國土署推動GPS追蹤與電子聯單的新制，盼杜絕非法棄置亂象，卻因合格清運運能不到兩成，在「一車難求」下引爆清運大塞車，公共工程與民間建案全面受衝擊。台中市府建議中央成立跨區域整合平台協助調度土方，但國土署官員李守仁表示「自己的大便自己收」，今日台中市長盧秀燕也回應了。

國民黨立委楊瓊瓔19日召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，指出台中正面臨「土方無處可去」的燃眉之急。台中市都發局建議，中央應成立跨縣市整合平台，協助土方跨區域調度去化；不過，國土署營建管理組回應「自己的大便自己收」，強調政策已討論一年多，並點名台中市長盧秀燕應跳下來協調。

國土署營建管理組長李守仁表示，「土方清運新制」今年元旦上路後，行政院已於近兩週多次召開跨部會協調會。由於台中市尚未找到暫置場址，行政院長卓榮泰才要求交通部協調港務公司，釋出台中港5公頃土地作為暫置用地，並要求市府全面盤點市內閒置公有土地與土資場量能。

楊瓊瓔則指出，交通部釋出的台中港5公頃土地，以及港區南方可盤點的143萬立方公尺最終去處用地，仍須經過環評或環差程序，短期內難以解決燃眉之急。她建議市府儘速研議成立「土方銀行」或「土方調度平台」，由公部門統籌管理土方流向。

針對國土署「自己的大便自己收」的說法，盧秀燕今日反擊，要求中央官員向全國營建與建築業者道歉。她強調，營建土方是可循環利用的資源，卻被形容成「大便」，是對產業極不尊重，更凸顯中央規畫不周，導致去化量能嚴重失衡。

盧秀燕強調，19日協調會中，地方建議中央成立跨區域整合平台協助調度，內政部應嚴加約束官員言行，並向全國營建與建築業者公開道歉。

