「土方之亂」建商苦哈哈 李四川出手提5解方

中央推出「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，因清運配套不足、缺乏緩衝期，全台陷入「土方之亂」，讓建商苦哈哈。台北市副市長李四川11日出席「都更領航X節能降稅」記者會時提出解方，他表示在經過他與中央溝通後，目前公家、都更及危老廢土均可進台北港、爭取台北港承租空地給台北土資場暫存、爭取雙北廢土照往例1方只收600元而非1200元、進入台北港土方從5萬方降低至3萬方等方案，希望解決廢土問題。

北市住都中心與財政局11日舉辦「都更領航X節能降稅」記者會，現場包含台北市長蔣萬安、李四川、北市財政局長胡曉嵐、北市的不動產開發商業同業公會、建築師公會、都市更新學會、都市更新整合發展協會等代表共同出席。

李四川除為北市副市長外，也兼任北市住都中心董事長及北市都委會主委。他在致詞時表示除都更外，更想要向現場各單位代表說明他針對「土方之亂」的相關解方。

李四川表示，他過去1、2個月來持續與行政院、行政院顧問李孟諺及內政部長劉世芳、環境部長彭啟明等人討論，目前他有5大解方，希望能暫時緩解廢土問題。

李四川指出，第一是公家廢土目前進入台北港沒問題；第二是都更、危老依規定屬於私人建案，沒辦法進入台北港，但昨天已公告，只要是都更案或危老案，北市都更處跟建管處會協助業者申請，廢土可直接進入台北港。

第三私人廢土問題，目前北市現有8家土資場，但台北港規定土資場一定要有能暫存600方的基地才能送台北港，但8家中僅有1家有資格、其餘7家都沒資格。

李四川說，他與行政院協調後，希望爭取台北港能否畫一塊地租給北市土資場，讓土資場可達到暫存600方以上，就也能進到台北港，來解決相關困境。

李四川強調，租借土地部分已獲得行政院同意，將借給北市7公頃台北港的地，部分給公家、部分由8家土資場承租。北市工務局今日已至台北港會勘，若會勘結果沒問題，私人建案的棄土就可進到土資場，土資場就可以分類有價料去賣、無價料則倒到台北港。

李四川指出，第四各界最關心的收費問題，目前都更案包含私人建案的棄土原送去台北港，變成雙北都要收錢，價錢提高到1200元，他也向行政院報告，能否維持原案1方收600元，照以前舊的制度去處理。

最後則是土方進入台北港的最低限制「天花板」問題，李四川說，不管公家、私人，5萬方土方就可以直接進台北港，但北市基地要有5萬方土方確實是大，他有向行政院詢問能否降低？因此這次也決定3萬方以上的土方就可進台北港。

李四川強調，他上上周去開行政院會有向行政院長卓榮泰報告，最大的問題是台北港土方1年只收400萬方跟私人20萬方，不要說桃園、基隆也進來，雙北每年大概就有近1至2千萬方的土方，400萬方是不足的。

李四川指出，他建議卓榮泰、交通部跟環境部可否打開5萬方限制的天花板，但相關案件涉及環評，彭啓明也同意用環差來處理，這樣雙北廢土問題就可整體解決。

