「土方之亂」引爆停工潮 內政部出手了 公會理事長提2建議





營建剩餘土石方全流向管制新制自元旦上路後，因配套銜接不足，導致全台爆發「土方之亂」，多處工程因土方無處去而面臨停工風險，營建產業反彈聲浪不斷。內政部國土管理署署長吳欣修今（14）日下午召開記者會，正式提出4大解方，盼儘速恢復市場秩序。對此，中華民國不動產建築開發公會全聯會楊玉全理事長也回應了。

國土署指出，新制要求清運車輛加裝GPS並採電子聯單，卻因設備供應量不足、系統不穩定，加上合法土資場與最終處置場容量逼近飽和，造成土方費用飆漲與暫停收料，形成停工壓力。為此，政府將同步推動4大解方：第一，協助地方擴增合法最終處置去處；第二，設置臨時暫置場作為緩衝；第三，簡化土石運送行政流程，降低執行負擔；第四，開放部分小貨車申請GPS，提升運具彈性。

廣告 廣告

截至目前，全台已完成約4,260輛車安裝GPS，國土署表示，將以每日約200輛的速度加速完成預估6,000輛需求。針對土資場疑似哄抬或拒收狀況，國土署強調，地方政府對核准場址具監督責任，若違反營運規範將依法查處。

對於內政部祭出4大解方，不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，肯定政府簡化流程與擴充去化量能，有助降低營建成本與縮短工期，並建議「加速設置臨時暫置場」、「落實公共與民間工程土方交換機制，並明確地方規範」，以協助業者因應。楊玉全並建議建築業「積極配合數位監管、善用直接利用流程、爭取多元去化路徑」來優化建案管理。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



金龍海嘯遇土方之亂！5建商破產 老董崩潰：還有一波倒閉潮

土方之亂爆停工！ 專家揭4大主因：國土治理落後30年

土方之亂！ 台中189案停工「日燒千萬利息」 建商怒：要我們等死