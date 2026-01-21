【土方之亂】房價喊漲工地也暗藏危機 專家示警恐現天坑及衝擊建築品質

內政部實施土石方新制，卻因配套不足引爆全台「土方之亂」，廢土無處去導致處理費飆漲，許多建案被迫停工。（資料照片）



內政部今年起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，由於去化處理場的量能嚴重失衡，隨即引發「土方之亂」，不僅土方無處可去，導致處理成本飆升，建商也喊漲房價，甚至不少建案因「挖了沒地方倒」而爆出停工潮。

但土方之亂除衝擊全台公共工程與民間建案，還恐危及公共安全。專家示警，這已非房價漲不漲的問題，若建案已挖個大洞，然後因土方問題停工，地下水壓會讓工地有塌陷危機，「直接讓你家隔壁變天坑」；另方面，土方清運費用變高，但若建築成本又無法增加之下，也會影響日後建築物的施工品質。

美濃事件引發蝴蝶效應 全台工地停擺恐爛尾？

全台最近爆發「土方之亂」，引爆點是去年8月高雄發生非法盜採、濫倒廢棄物的「美濃大峽谷」事件，中央在今年元旦即實施「營建剩餘土石方全流向管制」新制，要求載運土方車輛一律加裝GPS、改用電子聯單等措施，不過卻因缺乏足夠去化處理場，清運難以落實，各縣市紛紛傳出有不少建案停工及延遲開工。

美濃大峽谷（柯志恩臉書）

高雄市美濃區遭大範圍盜採土石回填廢棄物，引起藍綠唇槍舌戰。

雙北地質像爛泥 「天坑」就在你我身邊

建築安全履歷協會創會理事長、結構技師戴雲發表示，從建築工程安全的角度，一個已經挖一個大洞、正在蓋的建築物，最好不要停工太久，先是會有鋼筋鏽蝕，支撐的擋土牆久了也會變形，都讓結構安全有疑慮，「繼續放著就是一種風險，尤其那種已下挖了10幾米的更恐怖，營造商勢必每天提心吊膽。」

再者，雙北的地質都是鬆軟爛泥，屬於土壤液化區，在地上挖一個大洞，旁邊的土石自然湧過來，若擋土工程稍有閃失，待地基流失一段時間後，就會造成周邊地層塌陷，俗稱「天坑」，「如果又遇上下大雨，風險更大！」

「土方」是工地挖地下室或基礎工程時產生的剩餘土石。取自環境資訊中心

2023年台北市民生東路二段附近發現「天坑」，當時找到的原因，為旁邊側溝有破洞漏水，地下土壤被側溝漏水帶走，導致路面坍塌。(取自顏若芳臉書)

土方成本飆漲比原料貴 專家直呼「很扯」

戴雲發說，如果住家附近有施工中的新建案，正在深開挖地下室，附近居民就要常常注意，家裡的牆壁的裂縫是否增加？或是門窗變得不好關？及住家前的馬路上裂痕越來越多、越來越明顯？若發現這些跡象，得嚴謹以對，並趕緊通知建商。

「現在的廢土，竟然比蓋房子的原料混凝土還貴，很扯！」戴雲發指出，從另一方面來看，假設建築成本固定，現在土方成本突然提高，廠商若沒更多錢挹注，只好減少、犧牲別處的費用，將來建築物完工後，品質可能有待商榷。

「土方」是工地挖地下室或基礎工程時產生的剩餘土石。取自環境資訊中心

官方開藥方卻治不好 土方新制變「多頭馬車」

「雖然官方有開藥方，但顯然藥效不夠，治不好、沒解決」，戴雲發建議，政策嚴格執行之後，才知道去化場地不夠，應與業者漸進式的溝通，分短中長等方向規劃，及設置棄土流向場域。

其次是政府要協助尋找、或緊急徵用棄土場，不僅官方有財政收入，也可幫助民間業者解決難題。再者，其實有些土方頗有價值，有時還需花錢買，如果建立一套模式，讓土方的價值可被凸顯、產業拿來應用，不僅對永續ESG加分，民間看到商機自然也會投入。

而土方之亂也衝擊上千億元的公共工程。台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘即指出，今年「土方全流向管制」新制上路後，凸顯5大問題，一是「擴充去化場域」還停留在政策宣示，新增土資場和暫存場的執行進度未明，出現「有管制、無去處」困境。二是中央政府對各部會、及地方政府的整合機制不完整，形成多頭馬車。三是國內土石方去化體系未成型。四是土方源頭分類落實機制不紮實。五是未建立緩衝期。

（行政院提供）

土方之亂持續延燒，不僅建案停工，連上千億元的公共工程都受衝擊，專家直批政府嚴格管制卻沒考慮「去化場地根本不夠」，導致亂象叢生。​

陳煌銘也提出建議，包括需建立跨部會機制，盤點現有場域與新增場域，釐清營建剩餘土石方、營建廢棄物等判定基準；立即公布「可即時使用」的土資場和暫存場清單，以紓解業者壓力；最後則是在措施全面上路前，應給予合理的緩衝期。（責任編輯：王晨芝）

