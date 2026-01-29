土方之亂！政院祭配套 北中南134公頃暫置

▲為解決今年衍生的土方之亂，行政院會祭出三配套措施，並公布北中南5處134公頃供暫置。（圖／記者陳威叡攝，2026.01.29）

[NOWnews今日新聞] 全台從今年起上演土方之亂，因內政部國土署新制上路，避免美濃大峽谷事件上演，要求GPS全程追蹤等，讓合格門檻大增且營建成本直線飆升，對此行政院會今（29）日祭出改善措施，包括「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三配套，並協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃及台南大學七股校區27公頃等處積極提供土石方暫置土地，有效提升國內臨時暫置量能。

劉世芳說明，為處理土方違規清運亂象，中央與地方早在113年起就開始進行相關政策檢討，及成立「營建產出物跨局處推動平台」，強化彼此的分工合作。同時借重GPS系統及電子聯單等科技，在今年正式實施「營建剩餘土石方全流向管理」新制。近期行政院及內政部共召開10場溝通協調會議，經聽取各界建議及整合跨部會資源，包括「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套已達共識，以有效追蹤土方流向及遏止不肖業者違法傾倒營建廢土與營建廢棄物之不法行為。

劉世芳指出，土石方是有價資源，去化過程中必須需與時俱進的納入循環經濟及再利用循環體系概念，以落實國土永續發展及確保營建產業運作穩定目標。行政院已協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃及台南大學七股校區27公頃等處積極提供土石方暫置土地，另有關民間所提之建築基地或異地暫置部分，則可依據都市計畫及非都土地分區或用地，結合餘土計畫及建管程序，予以臨時暫置，在中央及地方的相互協助下，有效提升國內臨時暫置量能。

劉世芳表示，為簡化土石方運送機制及縮短處理時程，內政部已在1月27日正式行文給各地方政府及副知相關公會，凡是可直接利用土石方或未夾雜廢棄物等可直接利用的物料，經過專業人員簽證後，就可以從營建工地直接交易至砂石碎解洗選場、水泥廠及預拌混凝土等工廠或經地方政府核准之需土工程處理，透過「A至C」直送模式，能加速土石方處理效率及去化。

劉世芳指出，另為提升清運量能，已依法制作業程序完成「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」修正開放小貨車裝設GPS系統，以符合業者在小型巷道清運土石方的實務需求。

劉世芳補充，截至昨日為止，全國裝機總申請量共有6855輛，裝機中493輛，已有6362輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1633輛，共有7995輛可立即清運土石方，並考量部分縣市已自建GPS系統，後續將兼採內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建系統雙軌並行機制，讓清運車輛服務更具彈性。

劉世芳最後表示，行政院跨部會協調並與各縣市政府、相關產業團體共同合作，務實面對營建剩餘土石方暫置及去化問題。政府會秉持循環經濟及國土安全與環境永續原則，確保土方管理與去化能夠有序運作，及提供長期合法土方去處，兼顧產業發展與公共利益。

