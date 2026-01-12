「土方之亂」波及民生！ 逾300都更案完工無期

目前全國通過核定卻尚未動工的都更案，目前共有313件。（圖／東森新聞）





政府推出新制，原本是要解決問題，卻因配套不足，衍生成「土方之亂」，如今更延燒到都更戶。目前全國通過核定卻尚未動工的都更案，目前共有313件，在建商營造成本持續上漲、工期不斷拉長之下，這些都更案什麼時候能完工成了大問號，也讓不少都更戶回家的路越等越漫長。

工地內多輛挖土機輪番開挖，但砂石廢土無法清運，只能暫時推放，成了一座又一座小山。現在全國都更案多達共313件，光是雙北市就占了245件，比重高達87%。受到土方之亂影響，這些都更案什麼時候能完工，都更戶什麼時候能回家，全都變得遙遙無期，而這還不包括正在報核中的586件都更案，如今同樣全都剉咧等。

廣告 廣告

新規定出發點很好，但相關配套沒到位，不只讓建商營造成本持續墊高、推案壓力加重，導致住宅工程期拉長，建商資金投入的不確定性，全都大幅飆升。

房市專家何世昌：「營造成本因此而增加的話，住戶這個營造費用分攤的比例也可能會提高，對於正在整合中的都更案，建商給住戶的分回坪數條件，可能會因為這樣而縮水。」

連鎖效應之下，傳出有建商向銀行求救，希望在不動產授信上，能認定適用央行限18個月內開工的除外條款。但銀行不是不幫，而是現行規範不夠明確，土方問題能否構成不可抗力原因，還處在灰色地帶，加上銀行也擔心後續可能遭金檢質疑或監理單位不認帳，不敢放款。

建設公司執行長蕭傑楷：「配套措施沒有做好，政府也沒有推出一個緩衝時間，如果在18月內沒有開工，購地的這個建設公司要去補一成的自備款，造成建設公司又另外一個支出，主要因為土方現在影響到整個供給還有開工的進度。」

營建工地動工節奏被迫打亂，連帶衝擊上游產業，包括鋼筋、水泥，出貨量明顯下滑，在無法開工的情況下，整條建築產業鏈全面受到拖累。政府配套措施假如遲遲無法補齊，短期內恐怕無解，最苦的終究是小老百姓。

更多東森新聞報導

史上核彈級慘烈！建商遇「土方之亂」恐現倒閉潮

獨家／溪湖巷道出現鐵皮圍路 竟是建商與房仲糾紛

購地成本回收不到1成！房市管制未鬆 建商喊苦

