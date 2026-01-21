「土方之亂」燒向政院！王世堅：中央要承擔責任

立委王世堅。（圖／東森新聞）





營建剩餘土石方「全流向管制」政策，被質疑配套不足，國土署官員卻以「自己的大便自己收」嗆聲地方政府，引發爭議延燒。眼看火勢就要燒向行政院，國土署卻沒有進一步說明。這也讓執政黨自家立委王世堅看不下去，直言這樣的說法不妥，並表示將找機會向總統賴清德報告土方爭議，希望中央儘快處理。

營建剩餘土石方全流向管制，政策立意是為了解決非法棄置土方問題，但理解與執行落差過大，連執政黨立委也認為說法失當。

立委王世堅：「土方業者絕對不是水肥大隊，所以我認為這個事情，我們就讓大家收起各自的脾氣。我會找機會向賴主席報告，我建議中央就是說，我們把責任擔下來。」

政策力求一步到位，卻被批評推動過於倉促，更嚴重的是，合法土資場與棄土場長期不足，本來就是結構性問題。再加上全台約1.5萬輛砂石車中，完成合法裝設GPS的僅約3000多輛，合法運輸量能明顯不足，導致工地土方「挖得出來，卻送不出去」，對中小型建商衝擊尤其明顯。

住展雜誌發言人陳炳辰：「在推案的時候，這些營造業者可能會叫苦連天。即使政府說要努力去尋找更多可以處理的場所，但這個尋找時間，是不是能夠配合建商實際營造、興建住宅案的時程，這是一個問題。」

專家也預警，後續影響恐怕接踵而來。

住展雜誌發言人陳炳辰：「營造時間，也就是整體交屋時程，可能會被拉長，因為需要額外時間去去化這些土方。如果價格被拉抬到相對高的水位，對建商來說，可能會面臨是否先行停工的抉擇，最糟的情況，甚至要注意會不會出現爛尾風險。」

不過內政部態度依舊強硬，指出中央已盤點港區大型開發工程，以及填埋型土資場等最終處置地，可有效處理現有及未來土方，總量達1.5億立方公尺。但外界質疑，是否真的對症下藥，恐怕仍有待觀察，否則這把火，恐怕還會繼續燒向政院。

