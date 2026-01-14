土方之亂 營建業陷停工危機

陳勝宏呼籲，政策應放寬購地後18個月未動工即收回貸款的規定。（本報資料照片）

在政府接連祭出打炒房政策之際，房價卻未如預期出現明顯鬆動，引發民眾對政策成效的質疑。台北市不動產建築開發公會理事長陳勝宏指出，問題並非單一環節失靈，而是營建成本、人力短缺等多重因素影響，且近期土資場拒收土石方，更讓工程延宕加劇，引發一連串的「土方之亂」。他呼籲，房市政策應要有一貫性，方能健全房市發展。

「現在光找營造廠就要超過一年，近期工地又面臨土石方清運成本飆漲問題，甚至有土資場拒收的狀況發生；倘若建案地下室未開挖，等同宣告無期停工，業者真的苦不堪言……」，陳勝宏坦言，過去買地後一年內開工是常態，現今光是「尋找營造廠」及「跑行政流程」就常超過18個月，對限期動工的建商而言，壓力倍增。

他分析，台灣土資場約有130處，但在土地資源有限的情況下，已難以因應龐大的土方去化需求。市場行情顯示，每立方公尺廢土清運費用，已從去年初迄今約飆升3倍，漲幅驚人，成為隱形成本來源。加上都更危老政策同步推進，未來土方產量只增不減，若無法順利去化，工程延宕恐將成為常態。

除土石方問題外，長期缺工亦是房市成本高漲因素，統計公部門資料顯示，營造業缺工人數至2025年Q3已突破3萬人；即使建商願意提高報酬，也經常面臨「有錢無工」的困境，壓縮建案推動時程。

陳勝宏建議，政府應正視土石方清運與營建人力的結構性問題，並檢討現行金融與行政限制，例如適度放寬購地後18個月未動工即收回貸款的規定，讓政策更貼近實務現況。