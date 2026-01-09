「土方之亂」爆全台停工潮 建商怒吼：政策這樣搞「乾脆叫我們去死」
營建剩餘土石方清運車輛新制上路僅9天，即在全台掀起「土方之亂」，由於新制要求所有清運卡車全面數位化、即時追蹤流向，在合法收土場域量能不足、配套未完備的情況下倉促實施，導致土方無處可去，清運價格暴漲，工地停工風險急速升高。對此，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會9日召開記者會，理事長吳國寶痛批「乾脆叫我們去死好了」！
吳國寶指出，政策原意在於杜絕非法棄置，但因配套不足，導致全台合法收土場僅剩18處，量能遠低於需求，清運費用更暴漲5至10倍，造成工地停工、工程延宕。營建產業近年已承受長期未調整的房市選擇性信用管制影響，對建築業資金調度與供應鏈造成結構性衝擊，如今內政部再推動「營建剩餘土石方全流向管制」，卻在去化量能明顯不足、仍缺乏足夠土資場與棄土場就強行上路，已造成全台收土停擺，工程無法推進，甚至衍生非法棄置與公共安全風險。
根據公會統計，目前全台僅約18處具備填埋功能的合法土資場，遠不足以消化龐大營建需求，但政策仍全面實施，形同將風險直接轉嫁給產業與地方。吳國寶直言，高雄已有工地出現「挖到一半被迫停工」的情況，土方清運價格短時間內暴漲5倍、6倍，甚至高達10倍；同時，央行仍要求建案須在18個月內開工，否則將收回土建融，「公共工程有人管，民間建案卻進退兩難，這樣的政策節奏，等於逼產業走向絕路。」
公會名譽理事長黃啟倫也補充，目前全台完成GPS裝設、符合新制的清運車輛僅約3282輛，遠不足以支撐全國營建需求，若情況持續惡化，建築業恐面臨資金斷鏈危機，影響營建產業上下游牽動約200萬人就業，現階段連基本融資需求都難以滿足，政策若持續缺乏彈性與過渡期，最終承擔後果的將不只是建商，而是整體經濟與政府本身。
吳國寶強調，「土方之亂」並非單一公會或個別業者的問題，而是整個建築產業鏈、地方經濟與城市發展共同面臨的全國性結構危機，各地公會反映的困境高度一致，問題已具高度急迫性，政府不應再視而不見。
公會呼籲政府正視產業實務，立即暫停營建剩餘土石方全流向管制新制，並將原訂於115年全面實施的時程延後至119年，將延後期間作為「配套建置與量能補強期」，由中央統籌督導地方政府，加速盤點與設置足夠的土資場與棄土場，同步建立清楚可行的轉運與管理機制，避免問題持續擴大。
