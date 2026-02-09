土方之亂 當前「棄土車塞車」仍卡關
台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘昨（9）日指出，今年「土方全流向管制」新制上路後，衍生出土方之亂問題，基本上政府都已聽到民間聲音，並已著手改善解決，但當前「棄土車塞車」仍卡關，讓營建成本、時間大增。
陳煌銘分析，目前棄土車的檢查閘門只有一個，造成車輛到暫置場的平均等待時間和成本，較先前多出三倍以上，平均每輛車要等二至三小時以上，且一天僅六小時，能傾倒土石方，讓營建成本、時間大增。
陳煌銘強調，現在棄土車到土資場，一天僅能傾倒兩車，相較新制上路前的六車，南北土石方棄置的「棄土車塞車問題」，需要政府有效率的解決問題。
陳煌銘建議，目前棄土車的通關檢查閘門，只有一個，政府可多擴增通行閘道、裝設快速通關閘道，加速通關流程，如此能有效解決棄土車至暫置場的塞車問題。
另外，台灣區綜合營造業同業公會高雄市辦事處指出，當前新舊制轉換的過渡時期，因棄土車已安裝GPS即時定位系統，政府都能即時監控，建議清運車輛的營建剩餘土石方檢驗、審查縮短等作業程序應盡可能縮短，地方政府數位監測系統建置要盡速跟上，且要跟中央系統同步，才能讓新舊制接軌更加平順、有效率，產業也能全力配合。
