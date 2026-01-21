土方之亂！被嗆自己大便自己收 盧秀燕火大開轟：內政部道歉

全台土方之亂燒不停，台中市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。市長盧秀燕今日在議會臨時會表示，全國營建業者、建築業者對於國土署形容土方是廢棄物，極度不滿，國土署、內政部官員應向全國營建業者道歉，中央應該有效提出解決方法，而不是嫌棄和污衊。

針對國土署官員針對土方不當言論惹議，盧秀燕反擊產業不該被污名化。（圖/台中市府提供）

台中市議會今（21）日進行臨時會，多位議員關心土方清運議題，議員劉士州質詢表示，國土署嗆中市府都發局自己的排泄物自己收，土方是廢棄物或穢物嗎？議員賴義鍠也說，土方的問題只是台中的問題嗎？現今百業蕭條、景氣不好，拜託中央用心執政。議員黃佳恬則認為，中央製造土石之亂，不但要地方擦屁股，還口出穢言，令人不解。

廣告 廣告

盧秀燕指出，近期高雄有業者說到，若春節過後中央政府仍未解決問題，中小型的包商會有倒閉潮。台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘也說，全台百分之百的工地都將受到影響，希望內政部國土署應向全國營建業及建築業者道歉並盡速提出解決方案，而非製造問題。陳煌銘更認為，九成的土方具有價值應該活用，不僅可填海造陸，也可像台中市的土方可作為興建再利用的材料。

議員劉士州質詢表示，國土署嗆中市府都發局自己的排泄物自己收，土方是廢棄物或穢物嗎？議員賴義鍠也說，土方的問題只是台中的問題嗎？（圖取自台中市議會YT）

盧秀燕強調，土方本來就不是廢物，國土署、內政部官員應該向全國營建業者及建築業者道歉，他們為國家建設、為人民造房，所挖出來的土方怎麼會是廢物呢？政府應該是有效幫他們解決問題，而不是嫌棄他們、輕蔑他們、汙衊他們。盧秀燕更強調，過去有國土之亂，因為去年急著推出國土計畫法，後來就撤回，因為是不切實際，引起全國的憤怒，她希望「營建剩餘土方全流向管理政策」能夠暫緩，或者跟營建業者商量解決之道。

都發局長李正偉說明，土石方是有價料、是資源，應以循環經濟化再利用，目前中部地區營建剩餘土石方總出土量約占全國21.8%，其中台中市的土石方中，可直接利用之砂石有價物料(446萬m2)，佔全部出土量（658萬m3）67.78%，而須進入土資場的土方為212萬方，極需最終處理場，才能去化，但國土署新制GPS裝機及電子聯單相關配套尚未成熟，截至今年1月19日，全市已裝設國土署系統之GPS只有593輛，佔全市目前已裝設環保GPS系統之4407輛車之13.45%，遠遠不敷所需，故建議應有緩衝時間和雙軌併行。

另有關中部地區亦尚無實質可用的土石方最終去化處理場所，而依照中央目前所提供的台中港南、北填方區，最快要到115年才能開放，將緩不濟急。另其所提供的台中港土石方暫置區，只有5公頃(約可收受20萬m3)，除遠不及所需土方暫置數量外，亦尚須建置相關營運管理設備、研訂相關申請規定、土石方檢驗標準、收費標準等，也可能會緩不濟急。

對此，台中市政府建議中央應建立跨縣市支援與交換機制，此段期間應有緩衝機制，並研議成立「全國性土石方最終去化處理平台」，由行政院層級統籌調度各縣市後端去化量能。另針對目前已動工並實際開挖的建案，准予暫維持既有管理制度，以避免工地安全疑慮，工期延誤與風險。

延伸閱讀

零食外交大成功！她帶5種「台灣味」同學險引發校園暴動

相隔2天再傳重大事故！暴雨釀擋土牆倒塌 西班牙列車脫軌1死37傷

民進黨高雄變天？凌濤從民調看出玄機：柯志恩機會來了