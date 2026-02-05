土方之亂 詹順貴控某政委惡搞

內政部國土署為因應土石方之亂，今年1月14日舉行記者會說明，當時簡報寫到土石方最終去處包含「農地改良」回填，引發民團抗議，內政部事後多次澄清從未要求農業部修法，才逐漸平息。前環保署副署長詹順貴4日爆料，土石方無處可去，是「某位政委」積極運作讓土石方可回填至農地所致。

外傳詹順貴所指的「某位政委」就是兼任工程會主委的陳金德，行政院發言人李慧芝並未正面回應，僅表示，內政部去年就開始進行土方去化的規劃，統整進一步解決方案，行政院也督導協調交通部、環境部、經濟部等跨部會攜手地方政府研商對策。

記者去電詢問詹順貴指稱「某位政委」是否為兼任工程會主委陳金德？詹順貴並未正面答覆，僅說，看得出來是誰就是誰。陳金德截稿前電話未接，簡訊也未回應。

國土署自今年1月1日起實施「營建剩餘土石方全流向管理政策」，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點皆以電子聯單申報，取代原有紙本聯單申報方式，以遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事，但因配套不足，全台陷入「土方之亂」。

詹順貴直指，日前發生的剩餘土石方之亂，就是在「某位政委」惡搞下的執政團隊內爆，事後內政部、農業部被迫忙著出面澄清善後，但製造問題侵蝕賴政府滿意度與支持度的罪魁禍首政委卻一聲不發，閃得遠遠的。

詹順貴說，「某位政委」之所以需假借「農地改良」之名行填倒營建剩餘土石方之實，是因前農業部長陳吉仲於民國110年11月23日增訂《農業發展條例施行細則》第2-1條，明定「前條農業用地為從事農業使用而有填土需要者，其填土土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質。」關閉亂倒農地的大門，而該政委嘗試以「農地改良」重開後門。

詹順貴指出，他在2、3個月前即知悉該政委積極運作，歷次開會，農業部最堅守維護農地立場，內政部也期期以為不可，反而是廢棄物主管機關環境部代表不是「默不作聲」，就是「樂觀其成」。如今因無法妥善處理而惹出風波與民怨，只看到內政部、農業部忙著澄清與善後，惹事的政委躲在背後銷聲匿跡，著實可惡，就不知「某位政委」也想運作放寬農舍興建條件的企圖是否會因而止歇。

詹順貴提醒，土石方之亂目前雖暫告一段落，但賴政府如不整飭施政紀律、自我約束，反而放任類似情況一再發生，賴政府也難舒緩不斷自爆所增加的民怨與救回流失的民心。