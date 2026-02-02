（圖／本報系資料照）

今年初以來的「土方之亂」以及後續想把建築土方用作農田土壤改造的鬧劇，讓我想起英國愛爾蘭這首著名的情詩：「你渴望我泥土冰冷的唇，一個親吻，但是我的氣息粗濁如泥；若你親吻我泥土冰冷的唇，你的時日將無多。」

這首《騷動之墳》是西方詩藝成就最高的19世紀末的歌謠之一，把愛與死、情與恨寫得悲愴又恐怖。高喊「清廉、勤政、愛鄉土」的民進黨也是這樣愛台灣的土地嗎？那真是恐怖情人了。

為解決土方無處去的困境，1月14日內政部國土署提出的答案之一是擴增去化管道，其中包含「農地改良回填」。諷刺的是，過去土方亂象最嚴重的受害者，正是農地與農村，假農用真掩埋，早已造成大量良田結構破壞，引發全國土壤安全危機。

在各方反彈與質疑聲中，儘管內政部、農業部都強調要符合《農業發展條例施行細則》，但大家都知道，這施行細則早已存在，為何還會發生「美濃大峽谷」的慘劇？「徒法不足以自行」啊！這也是為什麼清運建築土石的車輛被要求加裝GPS地理定位系統的原因啊！

此措施自元月1日實行以來，大家突然才發現台灣處理土方的能量不足，缺乏暫時儲存與處理的場地，更說明了以前土方管理徒具虛文，上有政策，下有對策，道高一尺，魔高一丈。對此問題，監察委員應主動深入調查。

土地倫理學開山祖師李奧帕德，在1949年發表的《沙郡年紀》中把土地看做食物金字塔的底層，「土地不僅是土壤，而是土壤、植物和動物中循環流動的能量的來源」。循環是開放的，雙向進行的，一方面土壤中的動植物促進腐爛和營養的再釋放與吸收；另方面，也帶著物質與能量向上方流動，注入食物鏈之中。

循環是可持續的，生生不息的，前提是：土壤的生物群落要健全，功能要完整。其中的細菌、蚯蚓、地鼠、螞蟻、樹根、地衣等等，都各有角色，是複雜生態系的一環。當任何一部分出現變化，那麼其他部分，各個成員都必須隨之調整，正所謂「牽一髮而動全身」。這正是李奧帕德所揭示的「整體主義」精義所在。

李奧帕德警告：「一種只以經濟利益為基礎的資源保護體系是絕對失衡而且無望的。它容易忽略並抹煞土地群落中許多缺乏商業價值的成分，而這些成分就我們所知，是整個體系健全運轉的關鍵。」他還說：「這個管理體系誤以為土壤時鐘內有經濟價值的零件離開後，無經濟價值的部分還能自行運轉。」

當我們把甲地的土方運到乙地做「土壤改良時」，別忘了，這個運送與「改良」會帶來外來的微生物入侵。農業部應該先請教貴部的「林業及自然保育署」，問問：這樣的作法適當嗎？

篇首情詩的最後，這樣悲嘆：

「我掩埋在那一度青翠的綠蔭底下，愛人，我們曾在那兒閒步，從前所見最美的花，已然凋零剩枝梗，吾愛，我們的心也將凋敝如此。」

籲請內政部、農業部、環境部引以為鑑。（作者為前環保署署長）