「土方之亂」高雄偷倒亂源偵結 幕後操盤前檢座陳正達起訴

〔記者蔡清華／高雄報導〕引爆「土方之亂」建築廢棄土無處可去亂源的高雄市大樹傾倒廢棄物案，經檢方追出幕後金主及操盤者為前高雄地檢署檢察官陳正達及警友會站長黃文宏，估計不法獲利近5000萬元，全案偵結起訴，2人分別以250萬、150萬元保釋，檢方認2人仍有羈押必要提出抗告。

橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石，擴大追查出大樹統嶺段農地，遭違法傾倒廢棄物約0.2公頃，檢察官朱美綺去年9月11日指揮高雄市政府警察局仁武分局、保七總隊、環境管理署及會同高雄市政府環保局履勘擴大偵查。

檢警抽絲剝繭釐清相關線索，鎖定曾因包庇走私、贓槍案入獄的前高雄地檢署前檢察官陳正達、及仁武警分局警友會站長黃文宏就是幕後金主、與操縱者，經搜索查扣機具及現金1435萬元，拘提傳喚20餘名涉案者，陳、黃兩人涉案情節重大向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方經5個月偵查，陳正達、黃文宏等人獲悉高雄市近年快速發展、大興土木，大量營建廢棄物苦無去處，鎖定偏僻的農牧用地開挖土方、回填，從中牟取不法暴利，前年10月間，以購買土地使用權方式取得大樹區統嶺段 603、 604 地號土地之實際管理權，復自同年10 月起，以每車3000 元之價格，向車頭及司機收取俗稱「土尾錢」之處理費用，將外地營建剩餘廢棄物運入棄置。

其等並與合法事業廢棄物處理場，及民營廢棄物處理機構勾結，違反許可內容，將超量或不符規定之營建剩餘廢棄物轉運棄置，經查，每日進出車輛最高可達80車次，長期大量非法棄置廢棄物，估計陳正達、黃文宏以此方式牟取暴利近5000萬元，案發後連鎖效應，引發建築土方更加無處可去。

全案經檢方偵查終結，考量陳正達坦承犯行，並表示欲盡力清除本案土地上堆置之廢棄物，若其於審判中確能依其所述將廢棄物清運完畢，則請量處適當之刑，另被告黃文宏於前二次偵訊時均堅稱不知情，飾詞狡辯，而後始於羈押期間屆滿前改口坦承犯行，但仍堅稱無任何獲利，建請法院從重量刑。

