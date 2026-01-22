土方去化再升級！桃園增6.7公頃暫置區 台北港年收土量擬同步調高

為了解決國內營造業土石方問題，行政院召開跨部會協調，桃園科技園區也盤點出6.7公頃公有地，協助在地去化。資料照



為了加速解決國內營造業「土方之亂」，行政院顧問李孟諺於今（1/22）日召集雙北、桃園和台中市政府及內政部、環境部、交通部展開跨部會協調，會中拍板定案，將由台北港提供14公頃、台中港5公頃土地，供雙北與台中市政府作為土石方暫置使用，而桃園科技園區也盤點出6.7公頃公有地，協助媒合桃園在地去化需求。另外，港務公司積極辦理提高台北港年收土量的作業。

行政院顧問李孟諺今天邀集土方產出量較大的台北、新北、桃園及台中市政府，以及內政部、環境部、交通部共同就土石方檢驗流程簡化、暫置區等措施進行討論及意見交流。

內政部國土管理署補充，會中除了達成前述決議，行政院積極促成跨部會與地方合作事宜，並給予必要支持，而土石方實際屬於有價值且可再利用的物料，透過土石方源頭減量及平衡，環境部也推動「資源回收再利用法」及「廢棄物清理法」修正草案，兼顧循環激勵及強化治理策略，來減少廢棄及遏止不法行為，建構完善的循環資源與經濟體系，讓資源能夠適材適所。

國土署最後強調，中央與地方已就「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套策略凝聚執行共識，會繼續共同合作，落實土方管理秩序與環境永續之目標。

