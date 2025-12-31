土方去化管理升級 高市府依法嚴查嚴辦

▲營建剩餘土石方管理及去化議題引發關注，高市府30日邀集相關局處、建商業者及營建剩餘土石方資源處理業者溝通協調，就制度執行方向達成處理共識。（圖／高市府工務局提供）

[NOWnews今日新聞] 高市府於30日邀集相關局處、建商業者及營建剩餘土石方資源處理業者溝通協調，將以「源頭管制（A）初驗—收容處理（B）複驗—最終去化（C）稽查」三階段全流向管理機制。市府表示後續將推動土石方「分流管理」，一部分送至港區整地集中去化，另一部分依土方農地農用原則進行去化，盼在兼顧公共工程需求與農地保護之下，也讓土石方流向更透明、可追溯。

高市府指出，針對現場清運作業，要提升清運效率、降低分類爭議，可由源頭管制（A），收容處理場所派員到工地現場實地初驗檢查，並確認土石方來源與分類，後續收容處理場所（B）複驗，應落實確認土石方來源與分類，讓清運、接收與流向管理更順暢，最後至港區整地收受土石方實施計畫用地等最終去化場所（C），由主管機關加強檢查，嚴密管控土石方三階段全流向管理機制。

市府工務局指出，內政部已於113年5月15日以台內國字第1130804415號函頒「營建剩餘土石方處理方案」，要求地方政府特別強化最終去化（C）階段及土石方流向管理方式，並建構「源頭（A）—收容處理（B）—最終去化（C）」三階段全流向管理機制。該局表示，高雄市工程量體龐大，必須同步強化地方管理制度與執行配套，因此已提出修正「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」，並提送議會審議。

工務局強調，為因應中央政策方向並緩解短期土方去化壓力，市府已盤點並規劃合適去化場所，包括港區整地收受土石方實施計畫用地及台電灰塘區等，117年配合高雄港區的填築，將可再容納足夠的營建剩餘土石方之需求。

現階段政策重點在於由地方政府加強出土端管理，並輔導及要求土資場完善必要機具設備，確實落實暫屯、分類、加工及再利用等功能，同時建立處理後土方品質標準，加強抽驗土石方之污染物監測標準，視違規情事嚴重者將不再受理申請案，建立最終去化場所允收規範，逐步拓增後端去化量能。

工務局表示，有關土方農地農用應依《高雄市申請農業用地整地審查作業要點》辦理，並嚴格落實「源頭（A）—收容處理（B）—最終去化（C）」三階段全流向管理機制，在維持審認嚴謹原則下，可加速行政審查流程，並加嚴審查土方來源、種類及用途合理性，確保僅符合規定的土石方進行農地農用回填，避免影響農地農用。

針對近期營建剩餘土石方清運價格上漲，工務局表示，清運相關機制應回歸合理市場價格，以確保工程成本穩定；若出現不當哄抬價格或聯合壟斷行為，涉及違反公平交易法等規定，市府應依法嚴辦，維持市場正常運作，保障公共利益與工程推動效率。

工務局強調營建剩餘土石方管理牽涉公共安全、農地保護、工程效率及市場秩序，將持續透過市府局處聯合會勘稽查，落實各項共識與配套措施，確保三階段全流向管理機制發揮實質效益。

