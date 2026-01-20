土方可回填農地 挨批掩護濫倒

高雄市美濃區與大樹區多處農地及國有地，去年接連爆發盜採土石及非法傾倒營建廢棄物案件，橋頭地檢署指揮專案小組追查京福工程有限公司等5家土資場。（本報資料照片）

內政部今年起對土方清運祭出嚴格管理措施，引發全台「土石之亂」，為解決去化問題，日前內政部宣布營建剩餘土方可回填農地，環團痛批是為非法棄置掩護，昨發起連署要求立即撤銷，嚴禁任何廢土進入農地。且國土署營建管理組長李守仁19日在台中出席協調會上，竟說出「自己的大便自己收，沒有叫別人收的！」更引發軒然大波，讓土方之亂升級為大便之亂。

高雄「美濃大峽谷」去年揭露不肖業者非法大規模盜採砂石、傾倒廢棄物的弊案，內政部國土署為此建立營建剩餘土石方全流向管理機制，今年元旦起土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點以電子聯單申報，取代原本的紙本聯單申報。

因新制引發讓營建土方去化困難，國土署上周祭出4大措施協助，其中擴增土石方最終去處措施，包含允許各縣市農地改良，在符合《農業發展條例》相關規定下收受乾淨土方。對此監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟、台南社區大學環境小組、看守台灣協會、苗栗縣環境保護協會等環團於昨日發起「反對廢土進農地」連署。

環團強調，廢土可進農地政策讓農安、食安大開倒車，而地方欠缺專業人力與設備，根本無法逐車認定土方是否「潔淨」，要求立即撤銷放寬政策，嚴禁任何廢土進入農地，並建立替代方案，優先用於再生建材，絕不能以毀損農地為代價來解決工程廢土問題。

對於內政部澄清從未宣布營建剩餘土石方可入農地，環團指出，內政部在1月14日記者會簡報及說明，明確將「農地改良回填」列為土石方最終去處的擴增項目，署長發言歷歷在目，官方簡報白紙黑字，豈是內政部一句「嚴正澄清、從未宣布」能抹滅？這種死不認錯還撒謊的傲慢態度，簡直把全民當作失憶症患者，農業部竟還同意篩分廢土進農地。

內政部昨表示，《農業發展條例》施行細則第2之1條已規定營建剩餘土石方不得回填農地，且內政部「從未」要求主管的農業部進行修法。有關農地改良回填的土方，現行規定是要適合農作物種植的土壤，且不得含有砂、石、磚、瓦、混凝土塊等事業廢棄物或其他有害物質。

據了解，內政部國土署14日針對協助地方政府擴增土方最終去處的簡報中，確實提到「各縣市低窪地、農地改良回填」，但依現行規定，農地改良用途的土石方一定要先送至土資場處理，且經過地方政府核可後才能回填。