土方問題如何解？政府不能只當裁判...要當教練

民國115年（2026年）1月1日，當全台灣沈浸在即將到來跨年喜悅時，台灣的營建產業恐將迎來一場前所未有的「土方海嘯」。這不是危言聳聽，而是政府對剩餘土石方流向管制的全面數位化，這原本立意良善台灣邁向國土永續的關鍵一步，但在配套措施尚未完善的此刻，產、官、學界恐再不久的將來一致發出警訊：若不緊急煞車或轉向，115年的台灣，將面臨土方無處去、工程全面癱瘓，以及非法棄置更加地下化的失控局面。

本會深入走訪北中南營建工地、合法土資場、學術界及政府單位，為您揭開這場即將引爆的「黑色風暴」。

第一章：產業現場——被勒住咽喉的營造巨獸

1. 價格的失控：綠色通膨與壟斷

過去，土方處理費在營建成本中佔比雖重，但尚可預測。然而，隨著115年大餘土石方流向管制的全面數位化，合法的土石方資源堆置處理場（土資場）成為稀缺資源。且受到未來《國土計畫法》影響，農地變更為土資場的難度將比登天還難，現有的合法容積成為「絕版品」。目前北部部分熱區的土方處理費用已飆漲50%至100%。這不僅是通貨膨脹，更是一種由政策驅動的「綠色通膨」。對於已承攬公共工程的廠商而言，若契約中沒有完善的物價調整機制，屆時光是運出廢土及相關證明費用，就足以讓一家中型營造廠週轉造成困難。

2. 流向的焦慮：A/B車的地下遊戲

更令產業界恐懼的，是執法力度的升級。政府推動GPS全時追蹤與電子聯單，意圖讓每一車土方無所遁形。但在高昂成本與去處不足的雙重夾擊下，誘發了更精密的犯罪手法。一位不願具名的土方運輸業者透露：「殺頭生意有人做。以後不是不倒，是倒得更隱密。」他指出，業界已流傳所謂「A/B車」戰術：A車裝有合格GPS，乖乖跑合法路線刷存在感；B車則使用訊號遮蔽器（俗稱干擾槍），載著廢土利用夜間衝進山區或偏遠農地傾倒。亦就是說「115年後，這種貓捉老鼠的遊戲只會更瘋狂。」

第二章：學界觀點——法律與定義的釐清

1. 土方是資源還是廢棄物？致命的二元對立

在法律上，乾淨的土被視為「有用資源」（歸內政部國土署管轄），一旦混入雜質或遭棄置，就變成「廢棄物」（歸環境部管轄）。這兩套系統在實務上存在巨大的灰色地帶。「115年的危機在於，執法標準將向『廢棄物』端傾斜。」

2. 紙本走入歷史，數據成為呈堂證供

過去，土方清運仰賴「四聯單」，司機、工地、土資場各執一聯，蓋章了事。這種模式最大的弊端在於「認章不認人」，容易偽造，甚至出現「賣單」的黑市，土方根本沒進場，章卻已經蓋好了。115年起，政府宣告全面進入「電子聯單」時代，並強制土方運輸車輛裝設符合高規加密標準的GPS車機。國土署官員在政策說明會上自信地表示：「透過行車軌跡與電子圍籬（Geo-fencing），凡是偏離申報路線、在敏感區停留過久的車輛，系統都會自動跳出紅色警示。我們將達成『凡走過必留下痕跡』的零死角監控。」

桃園市警局楊梅員警涉嫌收受賄絡包庇土方業者。（圖／桃園地檢署提供）

3. 系統崩潰風險：當科技變成行政路障

除了蓄意規避，合法的業者也對電子化感到憂心忡忡。桃園市土方公會的一位幹部指出，目前的電子聯單系統在大量數據傳輸下極不穩定。「想像一下，115年1月1日，全台灣上萬台砂石車同時上線，伺服器撐得住嗎？」他描述了幾次系統當機的慘況：卡車在工地門口大排長龍，只因為系統連不上、電子簽單跑不出來，怪手被迫停工，混凝土預拌車進不來，整個工期因此延誤。「科技原本是要提升效率，現在反而變成最大的行政路障。」

第三章：官方反擊——1.5億方胃納量與跨部會鐵腕

面對產學界對「無處可倒」與「非法流竄」的焦慮，主管機關內政部國土管理署（下稱國土署）提出了截然不同的數據與觀點。

1. 釋出公有地，打破「無處去」的魔咒針對營造業最擔心的土資場短缺問題，國土署於114年10月8日發布數據反駁，指出政府早已超前部署。官方強調，目前已盤點出全國2,321處可供利用的國有土地及80處大型整體開發區，並將全力協助地方政府增設公有土資場與調度中心。國土署更攤開地圖，點名數項國家級工程作為土方的「超級胃納區」：

四大區段徵收： 包含桃園航空城、臺北社子島、高鐵屏東車站特定區、嘉義縣擴大縣治開發區。

六大填海造陸： 鎖定臺北港、臺中港、高雄港及彰濱工業區等。

七處填埋型土資場： 分布於基隆、新竹、苗栗、彰化及雲林。

「預估總去化量能超過1億5,110萬立方公尺。」國土署官員信心滿滿地表示，這個數字足以容納未來數年公共工程與民間開發產生的剩餘土石方，產業界所謂的「土方塞車」應不至於發生。

2. 跨部會「源頭、流向、去處」三箭齊發為了展現整治決心，內政部已聯手環境部與法務部，啟動跨部會作戰。

源頭控管： 嚴格審核出土計畫。

流向監控： 強制GPS與電子聯單。

司法掃黑： 針對「挖、運、棄」環節，若發現非法金流或黑道介入，將結合檢警調系統性溯源偵辦。

民國115年（2026年）1月1日台灣的營建產業恐將迎來一場前所未有的「土方海嘯」（圖／翻攝畫面）

第四章：115年亂象預測——失控的正在進行式

數據與現實的距離，雖然官方數據亮麗，但業界仍持保留態度。一位資深技師分析：「國土署說的1.5億方確實存在，但關鍵在於『時間差』與『區域不均』。」例如社子島開發案期程未定，遠水救不了近火；而填海造陸多集中在沿海，對於位在內陸或山區的工程而言，長距離運送的碳排放與運費，仍是難以承受之重，且填海造陸是否每案私人工程皆適用容有疑義。退步言之，縱使填海造陸是私人建案可為之解方，恐因填海造陸涉及環境影響評估、交通影響評估及交通承載等因素，年收容量無法達到業界需求，以北部之台北港為例，每年僅得收容420萬立方米之收容量，以雙北年產量每年1千多餘萬米立方，且國家另一政策都更危更如火如荼展開，每年土方產量只會更多，不會降低，工地的要徑工程出土及收容無法達供需平衡，將全面影響工程進度，另面對115年後的政策，第一線公務員的壓力不比業者小，且台灣土方存在嚴重的區域不平衡：北部產出多、去處少；中南部有空間、但不願收。115年後，隨著各縣市國土計畫定案，地方保護主義將更加抬頭。「沒有縣市長願意讓自己的轄區變成別人的垃圾場。」一位地方官員直言。屆時，跨縣市的土方運送將面臨更嚴格的關卡與配額限制，「北土南運」的成本將高到令人咋舌，甚至可能出現縣市邊界的「土方貿易戰」。

綜合以上產官學三方資訊，本報整理出115年1月1日後，台灣極可能上演的五大亂象圖景：

工程爛尾潮：中小型建商因無法負擔倍增的土方成本，或因找不到合法去處導致工期延宕，資金斷鏈，引發爛尾樓風暴。

國土破碎化：為了規避嚴格監管，非法棄置將轉向更隱密的深山、水源保護區，甚至利用人頭戶購買農地「假耕作、真埋土」，對國土造成不可逆的破壞。

品質崩壞（海綿工程）：為了消化去化無門的廢土，不肖業者將劣質土方混充為級配粒料，回填於道路或建築基地，埋下未來道路塌陷（天坑）與地基不穩的未爆彈。

司法案件暴增：誤觸《廢清法》刑責的案例將大幅增加，營建業陷入「做工變坐牢」的恐慌，人才加速流失。

黑道勢力介入： 當合法管道受阻，掌握非法傾倒管道的特定勢力將趁勢介入，把持土方利益，治安問題隨之而來。

第五章：解方與呼籲——政府不能只當裁判，要當教練

僅靠「嚴刑峻法」絕對無法解決問題，畢竟營造業的停擺將引發國安危機，產官學界一致呼籲，政府必須在營造業最困難的時刻，提出具體的戰略解方。以下是本報綜合各界意見提出的四大政策建議：

1. 建立國家級「土方銀行」或「土方調度中心」

政府不能將土方處理完全丟給私人市場。應比照水資源或電力，將土石方視為戰略資源。

具體作法：由中央或地方政府釋出公有地，設置公辦或公辦民營的大型土資場與暫置場。這不僅能平抑價格，更能作為公共工程土方的調節水庫，避免被私人壟斷勒索。

2. 打破部會本位，統一權責與定義

解決「內政部管資源、環境部管廢棄物」的多頭馬車問題，甚至應導入農業部針對有土方需求的農地進行土方品質安全把關與最直接的媒合，以加速去化。

具體作法：由行政院成立「跨部會循環經濟資源整合調度中心」，統一土石方的法律定義與認定標準。對於「再利用產品」（如CLSM）工程會給予明確且具經濟誘因的認證，讓乾淨的土真正能回到工程使用。

3. 工程合約全面導入「浮動計價機制」

針對公共工程，必須正視115年起的成本劇變。

具體作法：公共工程委員會應修訂契約範本，將土方處理費用列為獨立且可依物價指數與法規變動調整的項目，避免營造廠因政策風險而倒閉，確保國家建設順利推動。

4. 主管機關建立考評機制

具體作法：由中央單位訂立一套各縣市政府設置公辦或公辦民營的大型土資場與暫置場數量考評補助標準，藉由考評補助由六都先行，各縣市政府準備接續的作為，將產業界面臨的『時間差』與『區域不均』問題克服。

結語：危機即轉機，改變從政府做起

115年1月1日，不應是台灣營建業的末日，而應是產業轉型的契機。當土方無處可去時，我們才會真正學會珍惜資源；當成本高不可攀時，我們才會認真思考減量設計。但在這之前，政府必須搭好橋梁，提供合法的緩衝空間與明確的遊戲規則。如果政府仍抱持著「重罰就能解決問題」的舊思維，那麼115年後，我們失去的將不只是工程進度，而是台灣珍貴的山林國土，時間正在流逝，解方刻不容緩。政府加油！

