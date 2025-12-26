土方問題如何解？政府不能只當裁判...要當教練
作者／中華民國營建剩餘土石方資源處理商業同業公會全國聯合會&台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會聯合投書
民國115年（2026年）1月1日，當全台灣沈浸在即將到來跨年喜悅時，台灣的營建產業恐將迎來一場前所未有的「土方海嘯」。這不是危言聳聽，而是政府對剩餘土石方流向管制的全面數位化，這原本立意良善台灣邁向國土永續的關鍵一步，但在配套措施尚未完善的此刻，產、官、學界恐再不久的將來一致發出警訊：若不緊急煞車或轉向，115年的台灣，將面臨土方無處去、工程全面癱瘓，以及非法棄置更加地下化的失控局面。
本會深入走訪北中南營建工地、合法土資場、學術界及政府單位，為您揭開這場即將引爆的「黑色風暴」。
第一章：產業現場——被勒住咽喉的營造巨獸
1. 價格的失控：綠色通膨與壟斷
過去，土方處理費在營建成本中佔比雖重，但尚可預測。然而，隨著115年大餘土石方流向管制的全面數位化，合法的土石方資源堆置處理場（土資場）成為稀缺資源。且受到未來《國土計畫法》影響，農地變更為土資場的難度將比登天還難，現有的合法容積成為「絕版品」。目前北部部分熱區的土方處理費用已飆漲50%至100%。這不僅是通貨膨脹，更是一種由政策驅動的「綠色通膨」。對於已承攬公共工程的廠商而言，若契約中沒有完善的物價調整機制，屆時光是運出廢土及相關證明費用，就足以讓一家中型營造廠週轉造成困難。
2. 流向的焦慮：A/B車的地下遊戲
更令產業界恐懼的，是執法力度的升級。政府推動GPS全時追蹤與電子聯單，意圖讓每一車土方無所遁形。但在高昂成本與去處不足的雙重夾擊下，誘發了更精密的犯罪手法。一位不願具名的土方運輸業者透露：「殺頭生意有人做。以後不是不倒，是倒得更隱密。」他指出，業界已流傳所謂「A/B車」戰術：A車裝有合格GPS，乖乖跑合法路線刷存在感；B車則使用訊號遮蔽器（俗稱干擾槍），載著廢土利用夜間衝進山區或偏遠農地傾倒。亦就是說「115年後，這種貓捉老鼠的遊戲只會更瘋狂。」
第二章：學界觀點——法律與定義的釐清
1. 土方是資源還是廢棄物？致命的二元對立
在法律上，乾淨的土被視為「有用資源」（歸內政部國土署管轄），一旦混入雜質或遭棄置，就變成「廢棄物」（歸環境部管轄）。這兩套系統在實務上存在巨大的灰色地帶。「115年的危機在於，執法標準將向『廢棄物』端傾斜。」
2. 紙本走入歷史，數據成為呈堂證供
過去，土方清運仰賴「四聯單」，司機、工地、土資場各執一聯，蓋章了事。這種模式最大的弊端在於「認章不認人」，容易偽造，甚至出現「賣單」的黑市，土方根本沒進場，章卻已經蓋好了。115年起，政府宣告全面進入「電子聯單」時代，並強制土方運輸車輛裝設符合高規加密標準的GPS車機。國土署官員在政策說明會上自信地表示：「透過行車軌跡與電子圍籬（Geo-fencing），凡是偏離申報路線、在敏感區停留過久的車輛，系統都會自動跳出紅色警示。我們將達成『凡走過必留下痕跡』的零死角監控。」
3. 系統崩潰風險：當科技變成行政路障
除了蓄意規避，合法的業者也對電子化感到憂心忡忡。桃園市土方公會的一位幹部指出，目前的電子聯單系統在大量數據傳輸下極不穩定。「想像一下，115年1月1日，全台灣上萬台砂石車同時上線，伺服器撐得住嗎？」他描述了幾次系統當機的慘況：卡車在工地門口大排長龍，只因為系統連不上、電子簽單跑不出來，怪手被迫停工，混凝土預拌車進不來，整個工期因此延誤。「科技原本是要提升效率，現在反而變成最大的行政路障。」
第三章：官方反擊——1.5億方胃納量與跨部會鐵腕
面對產學界對「無處可倒」與「非法流竄」的焦慮，主管機關內政部國土管理署（下稱國土署）提出了截然不同的數據與觀點。
1. 釋出公有地，打破「無處去」的魔咒針對營造業最擔心的土資場短缺問題，國土署於114年10月8日發布數據反駁，指出政府早已超前部署。官方強調，目前已盤點出全國2,321處可供利用的國有土地及80處大型整體開發區，並將全力協助地方政府增設公有土資場與調度中心。國土署更攤開地圖，點名數項國家級工程作為土方的「超級胃納區」：
四大區段徵收： 包含桃園航空城、臺北社子島、高鐵屏東車站特定區、嘉義縣擴大縣治開發區。
六大填海造陸： 鎖定臺北港、臺中港、高雄港及彰濱工業區等。
七處填埋型土資場： 分布於基隆、新竹、苗栗、彰化及雲林。
「預估總去化量能超過1億5,110萬立方公尺。」國土署官員信心滿滿地表示，這個數字足以容納未來數年公共工程與民間開發產生的剩餘土石方，產業界所謂的「土方塞車」應不至於發生。
2. 跨部會「源頭、流向、去處」三箭齊發為了展現整治決心，內政部已聯手環境部與法務部，啟動跨部會作戰。
源頭控管： 嚴格審核出土計畫。
流向監控： 強制GPS與電子聯單。
司法掃黑： 針對「挖、運、棄」環節，若發現非法金流或黑道介入，將結合檢警調系統性溯源偵辦。
第四章：115年亂象預測——失控的正在進行式
數據與現實的距離，雖然官方數據亮麗，但業界仍持保留態度。一位資深技師分析：「國土署說的1.5億方確實存在，但關鍵在於『時間差』與『區域不均』。」例如社子島開發案期程未定，遠水救不了近火；而填海造陸多集中在沿海，對於位在內陸或山區的工程而言，長距離運送的碳排放與運費，仍是難以承受之重，且填海造陸是否每案私人工程皆適用容有疑義。退步言之，縱使填海造陸是私人建案可為之解方，恐因填海造陸涉及環境影響評估、交通影響評估及交通承載等因素，年收容量無法達到業界需求，以北部之台北港為例，每年僅得收容420萬立方米之收容量，以雙北年產量每年1千多餘萬米立方，且國家另一政策都更危更如火如荼展開，每年土方產量只會更多，不會降低，工地的要徑工程出土及收容無法達供需平衡，將全面影響工程進度，另面對115年後的政策，第一線公務員的壓力不比業者小，且台灣土方存在嚴重的區域不平衡：北部產出多、去處少；中南部有空間、但不願收。115年後，隨著各縣市國土計畫定案，地方保護主義將更加抬頭。「沒有縣市長願意讓自己的轄區變成別人的垃圾場。」一位地方官員直言。屆時，跨縣市的土方運送將面臨更嚴格的關卡與配額限制，「北土南運」的成本將高到令人咋舌，甚至可能出現縣市邊界的「土方貿易戰」。
綜合以上產官學三方資訊，本報整理出115年1月1日後，台灣極可能上演的五大亂象圖景：
工程爛尾潮：中小型建商因無法負擔倍增的土方成本，或因找不到合法去處導致工期延宕，資金斷鏈，引發爛尾樓風暴。
國土破碎化：為了規避嚴格監管，非法棄置將轉向更隱密的深山、水源保護區，甚至利用人頭戶購買農地「假耕作、真埋土」，對國土造成不可逆的破壞。
品質崩壞（海綿工程）：為了消化去化無門的廢土，不肖業者將劣質土方混充為級配粒料，回填於道路或建築基地，埋下未來道路塌陷（天坑）與地基不穩的未爆彈。
司法案件暴增：誤觸《廢清法》刑責的案例將大幅增加，營建業陷入「做工變坐牢」的恐慌，人才加速流失。
黑道勢力介入： 當合法管道受阻，掌握非法傾倒管道的特定勢力將趁勢介入，把持土方利益，治安問題隨之而來。
第五章：解方與呼籲——政府不能只當裁判，要當教練
僅靠「嚴刑峻法」絕對無法解決問題，畢竟營造業的停擺將引發國安危機，產官學界一致呼籲，政府必須在營造業最困難的時刻，提出具體的戰略解方。以下是本報綜合各界意見提出的四大政策建議：
1. 建立國家級「土方銀行」或「土方調度中心」
政府不能將土方處理完全丟給私人市場。應比照水資源或電力，將土石方視為戰略資源。
具體作法：由中央或地方政府釋出公有地，設置公辦或公辦民營的大型土資場與暫置場。這不僅能平抑價格，更能作為公共工程土方的調節水庫，避免被私人壟斷勒索。
2. 打破部會本位，統一權責與定義
解決「內政部管資源、環境部管廢棄物」的多頭馬車問題，甚至應導入農業部針對有土方需求的農地進行土方品質安全把關與最直接的媒合，以加速去化。
具體作法：由行政院成立「跨部會循環經濟資源整合調度中心」，統一土石方的法律定義與認定標準。對於「再利用產品」（如CLSM）工程會給予明確且具經濟誘因的認證，讓乾淨的土真正能回到工程使用。
3. 工程合約全面導入「浮動計價機制」
針對公共工程，必須正視115年起的成本劇變。
具體作法：公共工程委員會應修訂契約範本，將土方處理費用列為獨立且可依物價指數與法規變動調整的項目，避免營造廠因政策風險而倒閉，確保國家建設順利推動。
4. 主管機關建立考評機制
具體作法：由中央單位訂立一套各縣市政府設置公辦或公辦民營的大型土資場與暫置場數量考評補助標準，藉由考評補助由六都先行，各縣市政府準備接續的作為，將產業界面臨的『時間差』與『區域不均』問題克服。
結語：危機即轉機，改變從政府做起
115年1月1日，不應是台灣營建業的末日，而應是產業轉型的契機。當土方無處可去時，我們才會真正學會珍惜資源；當成本高不可攀時，我們才會認真思考減量設計。但在這之前，政府必須搭好橋梁，提供合法的緩衝空間與明確的遊戲規則。如果政府仍抱持著「重罰就能解決問題」的舊思維，那麼115年後，我們失去的將不只是工程進度，而是台灣珍貴的山林國土，時間正在流逝，解方刻不容緩。政府加油！
更多三立新聞網報導
3貪警包庇不取締！黑心業者廢土偷填農地 檢起訴9人
新竹棒球場「關鍵12天」縮時影像消失！廢棄土方隔空出現 比對圖曝光
假夜遊勘地形還派小蜜蜂把關！不肖集團倒廢土逾2籃球場大4人遭逮起訴
壓垮水溝蓋！車載砂石停路邊突翻覆 土方滑落壓民宅門
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 22 小時前 ・ 439
3.9億豪宅內部曝！劉嘉玲耶誕開趴沒梁朝偉 寵妻內幕曝光
影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！透過劉嘉玲在IG發布的影片可見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上可愛耶誕帽應景，多張照片全方位曝光了這棟房產的內部格局。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 6
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 小時前 ・ 5
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 133
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 5
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
NBA》詹皇正負值-33全隊最差 瑞迪克爆氣：湖人現在爛透了！是超級糟糕球隊
湖人今天在聖誕大戰上對決火箭，沒想到紫金軍團卻被火箭以96比119打爆，詹姆斯（LeBron James）雖然今天攻下18分，但正負值卻是全隊最糟的-33，寫下他湖人生涯最差紀錄。詹姆斯今天上場32分鐘，13投7中攻下18分，還送出5次助攻，另有2籃板2抄截1火鍋，雖然數據看起來不差，但卻在防守端成為黑洞，讓湖人屢遭打點，這也導致他的正負值達到-33，成為全隊最差球員。根據《The Athletic》記者莫雷（Law Murray）指出，這是詹姆斯加入湖人後的最糟紀錄，而他生涯只有2場比今天更慘，都是效力騎士時所創下，分別是2016年1月對上勇士的-34，以及2018年1月對上灰狼的-39。Game over. Lebron James exits a team worst -33.The Lakers have now 3-6 in their last 9 games……. ?I wonder what changed ?? pic.twitter.com/y7AGlkv3bQ— HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) December 26, 2025對於球麗台運動報 ・ 2 小時前 ・ 10
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 27
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 69
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 11
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 35
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前 ・ 12
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 23
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 113