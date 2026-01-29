土方擬大量開放港區填築 蘇俊賓：盡早部署生態調查

行政院會29日討論「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」，桃園市副市長蘇俊賓建議，針對未來可能作為最後去化場域的港口，中央及地方應共同盡早部署生態及海洋水文調查。（行政院提供）

行政院會29日討論「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」，透過擴增最終去處、簡化土石方運送流程及GPS雙軌並行等3大策略，加速去化全國營建剩餘的土石方。桃園市副市長蘇俊賓指出，中央目前規畫擴增土石方最終去處，包含港區填築，初步預計可收容約8.8萬方土石方，未來將評估約70處港口作為最終去化場域，建議中央及地方應共同盡早部署生態及海洋水文調查。

蘇俊賓說，相較於受限於地質條件及開發法規的國有土地，海域空間確實可能成為中長期的重要選項，但相較於陸域環境，我國對於海洋環境的基礎調查資料相對有限，相關政策對於跨縣市的水文環境、生態環境以及海岸線國土保育的影響都必須事先掌握，相關前置作業必須更為周延。

蘇俊賓指出，港區填築涉及海洋生態保育及水文影響，但水文、水工模型都需要長周期的調查，若基線資料不足貿然進行。海岸線是動態的平衡狀態，一旦打破平衡，必須有新的模型推估可能的影響，大型公共工程影響的往往不見得是工程本身，而是藉由洋流所衝擊到的其他區域。

以台北港為例，蘇俊賓說明，雖然港區本身不在桃園，但其形成的凸堤效應與漂沙阻斷，長年下來已對桃園鄰近海岸，如大園、觀音一帶，造成明顯的海岸侵蝕、地形地貌變化及水文環境改變。

蘇俊賓建議，中央與地方應該一起針對標的區域的水文、海岸線影響以及生態進行跨縣市大尺度範疇的調查與影響模型推估，海委會海保署應該高度參與，確實掌握海洋模型跟海洋生態的基線資訊，藉由這些資訊降低開發風險，否則環境影響評估在沒有這些調查數字的情況之下也失去意義。

海委會主委管碧玲回應，會在用海計畫中加強海洋生態保育及水文調查，並與國土署積極合作。

