土方管理新制上路 盧秀燕：國土署稱土方為穢物 失言官員應道歉

營建剩餘土石方管理新制上路，台中市長盧秀燕今天表示，營建業者是工業的「火車頭」，建設國家、為民造房，國土署卻把挖出的土方形容為穢物，讓營建業者極度不滿，政府應有效幫忙解決問題，而非嫌棄、污衊業者，內政部失言官員也應向營建業者道歉。

國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈。台中市議會今天召開臨時會，盧秀燕率市府官員列席，國民黨市議員劉士州質詢市府態度。

盧秀燕答詢表示，國土署把土方形容為穢物，讓營建業者極度不滿，營建業者被認為是工業的火車頭，建設國家、為民造房，政府應有效幫忙解決問題，而不是嫌棄、污衊他們，內政部應約束官員，並向營建業者道歉。

盧秀燕也說，土方新制上路，全國業者都在叫，高雄業者表示，春節後若中央政府再不解決，中小型包商會出現倒閉潮。台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘也提到，全國百分百工地都會受到影響。

盧秀燕認為，內政部應該是解決問題的人，怎麼會製造問題，讓全國工程停擺，過去有國土之亂，現在則是土方之亂，希望計畫暫緩，請內政部好好和業者商量後再決定。