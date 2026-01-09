土方新制引反彈 公會：全台各地出現停工成本大增

（中央社記者何秀玲台北9日電）針對近期土石方管理新制，不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶說，政府立意良善，但土資場、棄土場等量能均嚴重不足、配套措施未完備，引發土石業者停止收土，目前全台各地都出現停工，公共工程幾乎無法發包；土石方運費大增，更讓整體營建成本大增1/3。

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會今天邀集六都及全台各縣市同業公會理事長召開記者會，說明近期土石方管理新制對營建產業造成的衝擊。

廣告 廣告

為防範非法傾倒廢土，以及遏止不肖業者不實繞場行為、製作假聯單及虛偽申報土石方數量，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈。

吳國寶指出，公會並不反對政府管理土石方，但反對在配套不足情況下全面上路，目前全台合法土資場、掩埋場、廢棄物最終去化場所均嚴重不足，導致合法收土場域紛紛拒收，土石方無處可去，工程因而無法推進。

他表示，依2025年12月內政部舉辦的產業座談會資料顯示，全台具填埋功能的營運中土資場僅18處，總剩餘土石方填埋量約850.1萬立方公尺；但現行土石方年均產出量約4317萬立方公尺，其中約25%、1000萬立方公尺須進行填埋，量能明顯不足。

他說，全台砂石車專用車斗數量龐大，GPS車機裝設也需要較充裕的作業時間。

吳國寶說，量能不足問題未解前，強行推動新制，除了導致工程全面停滯之外，也會衝擊產業鏈和地方建設進度。

針對相關問題，他表示，公會建議政府應立即暫停「營建剩餘土石方全流向管理」政策，並將原訂今年實施時程延後4年至2030年，將延後期間視為「配套建置與量能補強期」，由中央統籌督導地方政府，加速盤點並設置足夠容量的土資場與棄土場，同步建立清楚、可行的轉運與管理機制。

他說，希望延後4年，是因若要申請土石方最終處理場，僅環境影響評估就不可能在3年內完成，主要是有水土保持與坡度等審查因素，程序冗長，因此抓4年作為合理時程。（編輯：張均懋）1150109