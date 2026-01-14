土方新制引反彈 建築公會肯定鬆綁籲落實配套

（中央社記者何秀玲台北14日電）近期土石方管理新制引發業者反彈，國土署今天指出，將協助地方政府擴增最終去處，解決土方問題。中華民國不動產建築開發公會全聯會表示，肯定政府回應產業訴求，期待政府落實「公共工程與民間工程」土方交換機制，加速臨時暫置場設置。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全今天表示，肯定政府「程序簡化」以有效降低營建成本，對具經濟價值、可直接利用或未夾雜廢棄物的土石方，可不必進入土資場加工分類，直接運往最終使用端。業者能減少土資場處理費用並縮短運輸與作業時間；針對小貨車裝載砂石土方，政府提供裝置GPS，以提升土方調度靈活性。

楊玉全說，長期以來土方去化點不足，是導致建案停工或成本飆升主因，內政部擴增土資場及最終去處是緩解問題的重點。

針對跨部會及政府間協同去化，他指出，期待政府落實「公共工程與民間工程」土方交換機制，特別是針對出土量大的民間工程，以確保工程進度不因土方問題中斷。

楊玉全建議，加速臨時暫置場設置，特別是在土方大量產出時，如大規模開發案集中，政府能更快速協助設置臨時暫置點；針對民間工程土方交換的部分，希望地方政府自治規定更明確，讓業者處理高經濟價值土石方時，有清晰依據可循。

台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶指出，國土管理署提出的方向，包括簡化土石方運送與申報流程、放寬可直接利用的土石方不必進入土資場加工、擴增最終去處與臨時暫置場，以及跨部會與地方政府協同處理土方去化問題，均回應業界關切的核心痛點。

他提出三點建言，第一，是流程簡化須明確且一致，中央既已宣示鬆綁，國土署應儘速公布統一、清楚作業指引，協調地方政府同步調整，避免中央放寬、地方仍以舊制卡關。

第二，最終去處擴增需有具體時程與量能。他指出，港區填築、公共工程需土、合法土資場與暫置場，應清楚揭示可收容量與啟用時程，否則難以實際紓解土石方堆置壓力。

第三，管理應回歸風險分級與效率治理。他說，強化GPS管理、防杜非法棄置的同時，應同步放寬高經濟價值、可直接利用的土石方，讓守法業者運作順暢、違法行為無所遁形。

吳國寶強調，產業界支持政策改革，也願意配合制度調整，但關鍵在於政策必須能真正落地執行，而非僅停留在宣示層次。（編輯：張良知）1150114