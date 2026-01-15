土方新制引反彈 賴正鎰籲緩衝期6個月配套需5年

（中央社記者何秀玲台北15日電）土方新制引反彈，鄉林董事長賴正鎰表示，相關配套若未到位即貿然上路，將導致工地停工，建築成本大幅攀升。他建議，至少應給6個月緩衝期，且相關配套需在5年內才可能全部就定位，否則將影響市場供給導致房價上漲。

賴正鎰今天出席鄉林2026年房市展望記者會，他說，希望新制能緩衝6個月再實施，讓業者與政府都能有時間承租土地，設置土石分類作業。他指出，即使完成租地，後續要設立廢棄土處理廠，相關申請流程至少要1至2年，整體從分類、去化到制度真正上軌道，共需4至5年配套才會到位。

廣告 廣告

在成本面，據悉，北部土方處理費原本是每立方公尺收費新台幣2000至2200元，新制上路後費用大幅增加，每立方公尺增至3000元至4500元，增加1倍以上；南部原本280至350元，增為1000至2000元，土方成本已直逼混凝土，也讓營建成本大幅攀升。

賴正鎰進一步指出，以大樓地下室約500到600坪基地估算，過去土石方開挖成本約2000萬元，如今已大增至1億元，對建案成本結構造成沉重壓力。

賴正鎰舉例，台北市15層樓建案在3、4年前每坪造價約12至13萬元，隨著建築成本持續攀升，加上土石方問題未能妥善解決，造價恐再增加2至3萬元。他指出，目前台北市建築成本每坪已達25萬元左右，鋼構建築也要破30萬元，未來平均每坪售價將增加3至5萬元。

他說，清運費用高漲已對市場造成實質衝擊。以台中為例，建商公會統計，目前已有189個工地全面停工，將直接影響市場供給。

賴正鎰建議，政府應先在北中南地區完善建置「土方最終處理場」，以及全部砂石車安裝GPS定位系統，否則現行措施恐難以即時解決產業困境。

針對近期「土方之亂」，國土署14日宣布，祭出4項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程、開放小貨車裝載砂石土方等；台北港也將開放收容都更案或出土量達5萬方的民間工程。（編輯：楊蘭軒）1150115