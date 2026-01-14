土方新制遭批缺乏配套 國土署將鬆綁條件擴增去處

載運土石方要加裝GPS、以電子聯單申報，新制上路半個月，但營造業者指出配套不足，車輛加裝GPS不及，導致工地停工。最後一天在國土署上班的署長吳欣修指出，去（2025）年8月就開始宣導了。

內政部國土署長吳欣修表示，「去年的8月就已經正式公布這個政策，過程當中也是告訴他們業者不要觀望。只不過比較可惜的是，大部分的業者是選擇到12月下旬，才開始要申請裝機。」

國土署強調政策醞釀2年，業者都知道，並統計已裝好GPS車輛有4260輛約佔32%，不像業者所說那麼低。現已簡化流程，並加碼開放小貨車加裝GPS也能清運。

國土署營建管理組長李守仁估計，「1天大概需要到6000輛，加緊一下其實就可以達到所謂的這一個土方目前的這樣的一個需求。」

國土署指出，營建土方從產生地A送到土資場B，再送到最終使用端C。現在也輔導不送土資場，從A直接到C，高雄、台中已這樣做。另也輔導地方擴增最終去處，包括港區填築、大型開發案、甚至農地改良回填，但也呼籲業者要做好處理，才好去化。

吳欣修提醒，「土資場沒有確實做好篩分的工作的話，它去台北港是不收的，也就是你沒有篩到真正乾淨。」

不動產公會認為停工問題應可解套，也肯定政府輔導業者可直接從產出地A到最終去處C。

台灣省不動產開發公會聯合會理事長吳國寶表示，「可以申請這些農地改良、挖地的部分，能夠來申請那個回填的部分，這個也感謝我們國土署。」

不過環團反對任何形式土石方回填農地，如何定義改良與審查，恐引發爭議與討論。目前六都產出土石方占全國84%，北部占快60%，新制上路，土石方黑數是否浮現呢？國土署表示，過去很難掌握實際數字，管理後較能釐清現況，解決營建土石方長年亂丟問題。

