土方新制釀桃工程卡關？黃敬平怒轟中央：別到處便溺、屁股自己擦

桃園市營建剩餘土石方管理自治條例規定營建剩餘土石方及收容處理場所載運出場車輛應裝置具追蹤流向功能設備（GPS），在緩衝期間桃園先回歸舊系統追蹤。(建管處提供)

中央推動營建剩餘土石方處理新制元旦上路，卻因配套不足引發全台公共工程大亂，桃園市議員黃敬平22日痛批中央「完全沒準備、不接地氣」，導致桃園多項重大建設與基礎設施嚴重延宕，捷運、校舍工程紛紛流標或停工，他也回擊國土署「自己大便自己收」論述：「請不要到處亂便溺！自己的屁股自己擦！」桃市府則喊話中央要更周全地考量地方行政能量與產業受到的衝擊。

黃敬平指出，土方新制實施僅半個月，已對桃園公共工程造成重創。據工務局統計，1月1日至15日公告金額以上的案件中，已有包括觀音藍埔市民活動中心、桃捷綠線延伸中壢段機電統包工程、捷運棕線先期工程等3大案流標達3次以上，這些工程原定去年下半年發包，如今更因新制「卡死」。

「黑數更多，基層苦不堪言！」黃敬平表示，受害的不只重大建設，連學校操場修繕、路燈養護等民生工程也全面受阻。例如平鎮義興國小操場改善工程，廠商因無法處理土方不敢投標，導致補助款被迫保留；龍潭國三橋下溜冰場改建，也因廢棄物清運費暴漲寸步難行；養工處的路燈線路下地工程，更因找不到土資場收土，等同全面停工。

黃敬平分析，問題核心在於國土署制度脫離現實，新制要求承商需同時取得「暫置場」與「最終處理場」證明才可動工，但全台最終處理場量能本就嚴重不足，此外中央要求土方分類，但環保法規卻禁止在工地現場進行篩分，造成「不能分類、不能進場、不能出土」的荒謬困境。小量土方因遭拒收，只能改送高價廢棄物場，成本倍增，最後卻要地方政府與基層承包商吞下苦果。

對於中央政策失能卻甩鍋地方，黃敬平嚴厲譴責，並呼籲桃園市府應盡速召開跨局處聯席會議，把工務、環保、地政與國土署拉上桌，要求中央補上立法缺口、提出過渡配套、開放合法分類場域並簡化流程，別再讓建設被拖垮。

桃園市建築管理處回應，市府認同中央強化土方流向管理的立意，但轉軌過程確實衝擊地方行政與產業，需要更周全地考量。經積極溝通，中央目前正加速GPS運土車輛審驗，雙方前次會議已達成共識，將提供裝機與審驗緩衝期至2月底，市府將在配合政策同時，持續協助業者度過銜接陣痛期。

工務局則指出，因應內政部土方清運新制調整，所屬工程皆依照桃園市營建剩餘土石方管理自治條例規定辦理，該條例已有規定營建剩餘土石方及收容處理場所載運出場車輛應裝置具追蹤流向功能設備（GPS），故目前新制對市府工程尚無直接影響，但是否有收容處所短時間大量土方進入，造成無法紓解問題，目前仍持續觀察並即時因應。

工務局長汪在宙則擔憂，已發包工程配合工期遇到出土，若價格波動太大廠商可以主張重新議價，但市面價格混亂會對公部門造成很大困擾，也希望中央能審慎處理。

