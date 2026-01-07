土方流向控管惹哭建商？中央地方協商第一站北北桃 國土署公布初步答案

記者陳韋帆／綜合報導

因應「營建剩餘土方全流向管理」衍生問題，行政院及相關部會啟動協商，第一站北北桃，會後國土署表示，「將持續推動流向管理政策，並強化營造工程管理。」（資料照／記者李依璇攝影）

高雄美濃大峽谷事件延燒全台，因應去年高雄美濃爆出的砂石盜採、營建廢土非法傾倒事件，中央祭出「營建剩餘土方全流向管理」，新制於今(115)年元旦上路，卻也爆出高雄建商反彈，指導致營建成本暴漲，行政院及相關部會啟動協商，第一站北北桃，會後國土署表示，「將持續推動流向管理政策，並強化營造工程管理。」

高雄美濃日前爆發多處農地、水利地遭盜採砂石，並回倒營建廢棄物事件，大大小小的坑洞，被當地人戲稱為「高雄美濃大峽谷」，市府、警方加強查緝後，卻傳出高雄處理土方成本暴漲5~10倍、狀況蔓延至中南部趨勢，還有建商大開記者會陳情，疑似當場流淚，盼望政府妥善處置。

6日行政院顧問李孟諺邀集土石方產出量較大之北北桃3縣市、內政部及交通部共同研商土石方收容量能及效率提升議題，內政部國土管理署會後表示，會繼續推動營建剩餘土石方全流向管理政策，並強化營造工程管理，以減少廢棄物產生，讓土方資源能夠循環再利用，符合國家永續發展目標及方向。

國土署針對北北桃土方去處說明，包括台北港填海造陸可年收420萬方、桃園航空城可年收20~70萬方，此外，為增加土方運送量及效率，並指示交通部進一步研議開放小型工程車輛載運土方之可行性，後續也會再邀集中南部縣市研商及聽取相關意見。

國土署表示，為使營建剩餘土石方全流向管理新制能在今年元旦上路，去年7月訂頒「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」後，已辦理55場教育訓練及政策宣導講習，鼓勵業者儘早完成裝機及審驗，截至今日中午止，總申請數4,036輛，其中已審驗通過2,594輛，已裝機測試中1,442輛，凡是經初審通過且向本署送交之申請案件，皆會在2日內完成審驗並核發審驗合格證明。

國土署強調，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點皆以電子聯單申報，是要取代原有紙本聯單申報方式，以杜絕不肖業者利用土資場不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事，稽查人員亦可透過電子聯單的QR Code即時查驗車籍資料、行車軌跡是否偏離核准路線等，提升攔檢效率讓查緝更加即時。

最後，國土署提醒，地方政府若發現土石方處理費用有不當哄抬價格、聯合壟斷等行為，已影響市場正常運作秩序，涉及違反公平交易法等相關規定，也必須依法主動查察並嚴正處理，以維護市場機制及公共利益。

