土方清運大漲！ 建商董座：希望農曆年後回歸正常

〔記者徐義平／台北報導〕針對土方議題，今日在高雄捷運RK1岡山車站(西基地)捷運聯合開發案動土典禮上的達麗建設董事長謝志長指出，若土方跟廢棄物無法及時清運等囤在工地內，將造成工程延宕，甚至停工，尤其目前所有的在建建案都可能遇到，即便快要完工要請領使用執照，也會因土方無法清運，導致驗收延遲。

對於土方、廢棄物清運費用上漲，謝志長表示，確實有這樣的情況，土方清運上漲3至5倍，廢棄物清運上漲甚至更多，整體來看，會讓整體營建成本上漲1%至2%，而目前各縣市政府也正在努力解決這個問題，希望農曆年後能回歸正常。

至於，今年房市看法，謝志長認為，新建案在定價上會以目前的實價揭露房價為定調基礎，像是自家明年第三季要銷售的高雄捷運 RK1 岡山車站(西基地)捷運聯合開發案，就是以目前實價每坪36至38萬元為參考依據。

不過，目前房市投資買氣已經消散，大概只剩自住買家，也就是只剩過去買氣的3成，因此，有考量不一定要賣預售，也可以等蓋好再賣，即便要預售也可能先賣3成就開工，不會像過去、幾個月就賣完的情況。

他也認為，股市大漲，其實自住民眾口袋都有錢，因此，認為房市最壞的時間點已過，只是看自住民眾何時才要進場買房。

