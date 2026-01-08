土方清運新制衝擊建商哀號 房產老闆痛哭：會完蛋

國土署自今年元旦起實施「營建剩餘土石方全流向管理政策」，營建產業掀起巨大震盪，建商土方清運成本飆漲5至10倍，傳出全台多處建案被迫停工，高雄市議會先前召開剩餘土石方去化公聽會，福運開發建設董事長黃添銘當場情緒潰堤掩面痛哭，直指新制讓透天建築業面臨生存危機。

營建剩餘土方處理費增加，營建產業掀起巨大震盪。（示意圖／取自unsplash）

黃添銘在去年12月22日的公聽會上紅著眼眶淚訴，營建剩餘土方處理費暴增，興建每棟透天厝成本暴增200萬元，土資場業者漫天開價，「上午問2000元、下午變4000元，隔天價格又另外講」。他激動表示，建案工程被迫停工，但建商仍須負擔土建融利息、人事及工班費用，政府沒有配套措施害業者無法生存，直言「再這樣下去，透天建築業真的會完蛋」。

高雄市不動產開發公會理事長柯俊吉在同場公聽會指出，公共工程土方運到南星計畫區1方僅240元，但民間建商產出的土方經過新制流程後，1方高達1620元，「成本差了將近10倍」。他強調，成本增加最終將轉嫁消費者，讓後代買不起房。

根據《周刊王》報導，房地產代銷龍頭甲山林集團董事長祝文宇也證實，去年第4季開始，建商每單位土方清運成本暴增。他以建案基地面積千坪以上為例說明，光是清運成本增加5、6倍，最高可增10倍。祝文宇指出，2024年每方土處理費1200元，2025年初漲到1800元，現在就算出高價3000元，也不一定找得到地方收土方，「挖到一半的都停工動不了」。

祝文宇表示，因許多處理場滿載，廢棄土石方也沒得放；業界普遍憂心，這波「土方海嘯」不僅讓工地動彈不得，也將推升建築成本，進一步影響房價結構。

新制上路背景源於近年屢傳非法傾倒廢土事件，加上去年「美濃大峽谷案」引發社會關注，政府決定強化監管。新規定要求全台土石方清運車輛必須裝設GPS，並以電子聯單申報每個進出點，藉此杜絕假聯單、虛報數量與不實繞場等亂象。然而，嚴格管理也讓合法業者承受巨大成本壓力。

