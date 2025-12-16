土方現場分類重生！ 防疫中心新大樓營建循環回收再利用建材

為落實營建循環，衛福部防疫中心興建將採用部分營建土石方回用於新大樓工程，實現整體資源化效益。圖為賴清德總統(右三)今年5月13日出席「衛生福利部防疫中心新建工程」動土典禮。(記者張嘉明攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕衛福部5月舉辦防疫中心興建工程動土典禮，該計畫總經費67.35億元，預計2030年竣工；為落實營建循環，防疫中心即採用現場分類，預計部分營建土石方回用於新大樓工程，實現整體資源化效益。

環境部今日舉辦「營建循環再設計展」記者會。資源循環署署長賴瑩瑩在會中表示，落實營建循環其實就是「好好拆、好好做、好好用」，在拆除現場就做好分類，才能提升回收的比例、做成再生粒料，再用回建築工程，所以「好好拆」是第一步，也是最關鍵的一步。

衛生福利部防疫中心興建工程即是落實營建循環的案例之一，台灣大學土木工程學系教授、營建循環與低碳聯盟召集人呂良正指出，建築物拆除工程中產出許多廢棄物，且若廢棄物混雜程度高，再利用用途容易受限，因此該案場便是採用現場分類，讓營建土石方(B5)現場分類出來，其中30％將回用於CDC工程，其他則用於其他工程等，實現整體資源化效益。

賴瑩瑩表示，營建土石方(B5)佔營建拆除工程逾9成重量，若能有更好的回收、再利用機制，就可以解決營建廢棄物問題，因此在資源循環推動法草案中的綠色設計準則，納入營建工程源頭現場分類，落實源頭減少廢棄物產生，並規劃逐步推動一定比例再生粒料使用制度，讓循環材料在工程端能穩定、具品質地被採納，促進資源循環再利用。

賴瑩瑩續指，在廢棄物清理法修法草案中則強化營建剩餘土石方全流向管理，透過源頭申報、GPS及電子聯單的追蹤系統，遏止非法棄置，違法者除罰鍰及不法利得追繳併行外，也將加重刑責。

資源循環署表示，循環再設計中心自11月18日起至明年1月底舉辦「營建循環再設計展」，以「從拆除到重生」為策展主題，展示如何於營建工程全生命週期各階段結合資源循環理念，進而發展成永續經營模式，包括精緻拆除、源頭分類、再生粒料製程，到低碳建材與循環工法的導入。

