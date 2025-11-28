土方管理單位計算有疑慮 陳明澤喊話市府「保護公務員」

圖：市議員陳明澤質詢土方管理費訂價單位問題。（記者黃富貴攝）

高雄「土方之亂」，引發社會關注！市議會二十八日進行市政總質詢，議員陳明澤借用議員陳幸富時間，再度向市府喊話，議營建剩餘土石方去化管理費，務必以「噸」而非「方」為計算單位，申報不實，恐讓公務員陷觸法風險。對此，副市長林欽榮強調，依全國一致標準嚴加控管。

陳明澤表示，營建剩餘土石方去化管理費，用「噸」計算才安全，這是為了保護高雄的公務員，以便稽核管理，避免弊端，其他縣市用「方」計算，違法是他們的事，也絕對會出事，市府不能堅持用「方」為單位，一輛三十五噸的車過來，規定十四方，但全部載滿為十八方，甚至二十方，公務員把關出事，誰要負責呢？

廣告 廣告

陳明澤提到，過去高雄市沒有土資場，原高雄縣才有，自己當議員多年，對相關管理方法相當清楚，目前市府有兩個單位要進行管理，那就必須保護這些公務員，不要等到出事才處理，檢調一定會調查。依市府態度，似乎不願意修改土石方去化管理費的單位，這就是危險的訊息，希望能讓公務員有保障。

林欽榮答詢，計算方式中的噸跟方都可以換算，原則上依全國一致標準嚴加控管，確保公共與民間工程土石方流向的透明與正確性，議員相關建議會請工務局深入評估。

陳明澤怒罵，用「噸」就是最正確的計算方式，除非磅秤壞掉，換算單位而已，我也沒有要求費用修正，如果市府堅持，那一定有問題，就是舞弊，這會讓公務員陷入危險，議員在議會就是負責監督，「如果希望高雄出事，那你們就去做，真的再次呼籲市府重新思考，一定要保護公務員」。